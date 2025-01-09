Популярная белорусская торговая сеть ушла с российского рынка
Белорусская сеть обувных магазинов MEGATOP объявила о закрытии всех своих торговых точек на территории России. Об этом компания сообщила на своём сайте в официальном обращении. Причины закрытия магазинов сеть не назвала.
[link href=“https://megatop.by/megatop-v-rossii-zakryt” target=“_blank” rel=“noopener”] Обращаясь [/link] к покупателям, компания выразила сожаление в связи с закрытием магазинов, а также предоставила общие инструкции по возврату товаров.
Белорусская обувная сеть MEGATOP работает с 1993 года. На данный момент у компании открыто 79 магазинов в 34 городах Беларуси. Кстати, два из них только за декабрь открылись в Сморгони и Пинске. Также функционирует онлайн-магазин.
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