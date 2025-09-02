Снопков назвал сумму, которую Китай пообещал Беларуси

Опубликовано: 02.09.2025 18:13 , Обновлено: 02.09.2025

Первый вице-премьер Николай Снопков рассказал о новых инвестиционных договорённостях с Китаем, которые, по его словам, «совершенно изменят технологическую структуру» Беларуси в ближайшие несколько лет. Он назвал конкретные суммы уже подписанных соглашений и оценил их реальную стоимость в «миллиарды долларов».

По словам Снопкова, встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Тяньцзине фактически дала старт двум годам сотрудничества в области технологической и промышленной кооперации.

Первый вице-премьер заявил, что уже подписан ряд конкретных инвестпроектов на общую сумму около $130 млн . При этом он предположил, что эта цифра не отражает реальной ценности сделок, так как не учитывает стоимость самих технологий, которые Китай передаёт Беларуси.

«Одна из компаний, с которой сегодня подписан конкретный инвестиционный проект, тратит в год $2 млрд на НИОКР, научно-исследовательские работы. Это, по большому счету, говорит об уровне конечной стоимости подписанных документов», — заявил Снопков.

С учётом этих затрат он и оценил общую стоимость договорённостей в «миллиарды долларов».

При этом речь, по его словам, идёт прежде всего о технологиях в машиностроении , автомобилестроении и сельхозпроизводстве .

Результаты этих проектов, по мнению чиновника, станут заметны уже через «2-3, максимум 4 года».

Кроме того, Снопков прокомментировал и политическую сторону сотрудничества. Он заявил, что Беларусь поддержала инициативу Китая по глобальному управлению с позиции «единой мировоззренческой политики по мироустройству», сообщила пресс-служба Совмина.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал выделить государствам-членам ШОС в этом году 280 миллионов долларов в виде грантов и дополнительно 1,4 миллиарда долларов в виде займов банковскому консорциуму ШОС.

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