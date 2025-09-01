Китай пообещал членам ШОС более миллиарда долларов. Беларусь в деле?

Опубликовано: 01.09.2025 10:00 , Обновлено: 01.09.2025

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на крупнейшем за историю саммите ШОС призвал укреплять сотрудничество в области искусственного интеллекта и призвал отвергнуть "менталитет холодной войны". Также Китай пообещал собравшимся странам финансовую помощь и инвестиции.

Си Цзиньпин выступил перед более чем 20 иностранными лидерами, включая Президентов Беларуси, России и Индии, собравшихся в Тяньцзине.

Встреча стала символом стремлений Китая в противовес США выступить в роли глобального миротворца и объединяющей силы на фоне сохраняющейся торговой напряженности с Соединенными Штатами, войны России в Украине и конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Перед выступлением Си Цзиньпин недолго поговорил с Моди и Путиным во время фотосессии со всеми членами ШОС. Что для западной прессы стало признаком потепления отношений Китая и Индии.

В выходные глава Китая успел встретиться с 10 лидерами, включая президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Камбоджи Хуна Мане. В субботу он встретился с Моди, и обе стороны подтвердили важность того, чтобы быть партнерами, а не соперниками, согласно официальным данным.

“Стабильные отношения и сотрудничество между Индией и Китаем и их 2,8-миллиардным населением на основе взаимного уважения, взаимных интересов и чуткости необходимы для роста и развития двух стран”, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии по итогам встречи.

Телеканал NBC привел слова Марко Папича, главного стратега GeoMacro Strategy BCA Access, который оценил саммит как большую победу Китая.

”… в долгосрочной перспективе США проигрывают пропагандистскую битву, пытаясь изобразить Китай главным виновником беспорядков. И это только еще больше укрепляет многополярность”, - заявил эксперт.

Миллиард долларов китайским союзникам

В свою очередь, глава СИ Цзиньпин назвал свою страну движущей силой глобальной экономической стабильности и пообещал выделить сотни миллионов долларов на поддержку своих партнеров. Такой шаг контрастирует с тем, как президент Дональд Трамп начал глобальную тарифную войну, в том числе с ближайшими соседями и союзниками, и сократил помощь в рамках своей политики “Америка превыше всего”.

“Мы должны использовать преимущества наших крупных рынков и экономическую взаимодополняемость государств-членов и улучшить условия торговли и инвестиций”, - Си Цзиньпин призвал мировых лидеров, собравшимся в китайском портовом городе Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китайский председатель пообещал выделить государствам-членам ШОС в этом году 2 миллиарда юаней ( 280 миллионов долларов ) в виде грантов и дополнительно 10 миллиардов юаней ( 1,4 миллиарда долларов ) в виде займов банковскому консорциуму ШОС. Он также призвал к скорейшему созданию Банка развития ШОС для поддержки безопасности и экономического сотрудничества между странами блока.

Беларусь на саммите представляет Президент Александр Лукашенко. Хотя Республика не может похвастаться местом в топах мировой экономики, глав Беларуси призвал поддержать все предложения Си Цзиньпина и активнее развивать интеграционные процессы внутри ШОС.

Белорусская делегация предложила начать переход на расчёты в национальных валютах и создание Банка развития ШОС — финансового инструмента, который, по мнению белорусской стороны, помог бы развивать проекты и защищаться от санкций.

«Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества», - заявил Александр Лукашенко.

Пока неясно, на какую сумму финансирования из озвученных Китаем смогут претендовать власти Беларуси.