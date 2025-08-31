Си Цзиньпин предложил Лукашенко развивать «производительные силы нового качества»

Опубликовано: 31.08.2025 09:30 , Обновлено: 31.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась 31 августа в китайском городе Тяньцзинь.

Лукашенко на встрече назвал развитие Китая «гигантским». Он заявил, что видит в организации и дисциплине большой успех руководства страны. «Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике», — привёл слова Президента его сайт.

Глава государства сообщил, что во времена Председателя КНР Цзян Цзэминя (1993-2003) Беларусь передавала Китаю технологии. «А сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям. От военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления», — заявил Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Кроме того, он заявил, что пришёл к выводу о необходимости «что-то перенять» у Китая некоторые элементы по части политического устройства государства. «Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли… Мы, к сожалению, многое утратили», — сказал он.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин предложил в сотрудничестве с Беларусью сосредоточиться на развитии «производительных сил нового качества».

«Производительные силы нового качества» (New quality productive forces) — это экономическая концепция, представленная в 2023 году Си Цзиньпином. Она подразумевает переход от традиционных моделей роста к инновационному развитию, где ключевую роль играют высокие технологии, искусственный интеллект, «зелёная» энергетика и цифровая экономика.

Си Цзиньпин, как сообщила пресс-служба Лукашенко, заявил, что человечество «вновь находится на перепутье», и заявил о готовности вместе с белорусскими партнёрами «претворять в жизнь подлинную многосторонность».

Китайский политик также заявил, что в годы Второй мировой войны народы двух стран «сражались плечом к плечу», что скрепило между ними «нерушимую дружбу». Он упомянул, что в Китае пройдёт не только саммит ШОС, но и торжества по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом.

Как сообщили в пресс-службе, Лукашенко будет присутствовать на параде на площади Тяньаньмэнь.

Напомним, главы двух стран до этого встречались в начале июня.

Новость Телеграф