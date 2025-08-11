Скупили у белорусов? Нацбанк Беларуси нарастил ЗВР на 3 млрд долларов

Опубликовано: 11.08.2025 09:34 , Обновлено: 11.08.2025

Золотовалютные резервы Нацбанка Беларуси (ЗВР) достигли высокой отметки 11,9 млрд долларов. Ещё весной глава ведомства Роман Головченко говорил о надеждах превысить отметку в 11 млрд в долларовом эквиваленте. Таким образом с начала года ЗВР выросли уже на 3 млрд долларов.

За июль запасы золота и валюты выросли на 403,9 млн долларов. В ЕАБР считают, что это произошло за счёт резервных активов в иностранной валюте, объём которых вырос на 389,8 млн долларов. Нацбанк скупал на рынке излишки валюты, так как предложение превысило спрос на 273,5 млн долларов. Кстати, с начала 2025 года сумма в валюте ЗВР выросла примерно на 58%.

Традиционно валютные запасы измеряются в долларах, однако не самом деле они могут храниться в разных валютах в зависимости от того, как решит правление Нацбанка.

Тем временем, цена золота в ЗВР выросла всего на 22 млн долларов из-за роста на мировом рынке (+0,3% за месяц).

Ранее глава Нацбанка и бывший премьер Беларуси Роман Головченко уже говорил, что с начала года “возросшая стоимость золота на мировом рынке очень активно сыграла” на укрепление белоруссикх ЗВР.

Также Роман Головченко рассказал, что Нацбанк скупает валюту с помощью “точечных интервенций” на бирже, чтобы сглаживать пиковые колебания.

[inf]Нацбанк не открывает свои обменники и не участвует в покупке валюты у населения. Его деятельность ограничивается покупкой/ продажей валюты на Валютно-фондовой бирже. Туда попадают деньги, как из банков, которые напрямую работают с физлицами, так и других компаний. [/inf]

“Этот инструмент применяется весьма редко. Во многом это объясняется в принципе устойчивостью нашей национальной валюты и серьезным укреплением доверия со стороны субъектов хозяйствования, юридических лиц, граждан к национальной валюте”, - заверил Роман Головченко.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашения и протокола, предоставляющих Беларуси отсрочку по выплатам российских государственных кредитов. Общая сумма отсроченных платежей составила около 800 миллионов долларов, сообщил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

Россия предоставила Беларуси отсрочку по госкредитам на $800 млн

Тем временем, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов во время поездки в Россию на Международную экологическую конференцию в Горно-Алтайске рассказал, что обсудил с российскими властями рефинансирование старых долгов и привлечение новых кредитов на инвестиционные проекты.

Селиверстов рассказал, что Беларусь попросила Россию профинансировать