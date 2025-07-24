Селиверстов рассказал, что Беларусь попросила Россию профинансировать

Опубликовано: 24.07.2025 17:25 , Обновлено: 24.07.2025

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов во время поездки в Россию на Международную экологическую конференцию в Горно-Алтайске рассказал, какие проекты Беларусь предложила России профинансировать.

По его словам, на встрече с российскими коллегами он обсудил также рефинансирование старых долгов и привлечение новых кредитов на инвестиционные проекты.

“Конечно, это возможность встретиться, обсудить, сверить позиции, потому что мы и не только на этих площадках, мы все время тесно работаем, взаимодействуем”, - признался белорусский министр.

Глава Минфина отдельно выделил желание Беларуси привлечь российские деньги на проекты в нефтепереработке и просто в белорусских бюджет.

“Вы знаете, сегодня в топе вопросы финансирования нефтепереработки, вопросы привлечения финансирования в бюджет”, - заявил Юрий Селиверстов, не став вдаваться в подробности, о каких суммах идёт речь.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашения и протокола, предоставляющих Беларуси отсрочку по выплатам российских государственных кредитов. Общая сумма отсроченных платежей составила около 800 миллионов долларов, сообщил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

Россия предоставила Беларуси отсрочку по госкредитам на $800 млн