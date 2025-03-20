Россия предоставила Беларуси отсрочку по госкредитам на $800 млн

Опубликовано: 20.03.2025 17:34 , Обновлено: 20.03.2025

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашения и протокола, предоставляющих Беларуси отсрочку по выплатам российских государственных кредитов. Общая сумма отсроченных платежей составила около 800 миллионов долларов, сообщил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

Документы, подписанные в Москве 25 апреля и 11 июля 2024 года, предусматривали перенос платежей по основному долгу (с 1 апреля по 31 декабря 2024 года) и процентам (с 1 июля по 31 декабря 2024 года) на 2031-2036 годы. Как отметило госагентство БелТА, данные документы носят «конфиденциальный характер», их детали не раскрываются.

Российский Минфин уточнил, что речь идёт об отсрочке платежей белорусской стороны на сумму примерно 800 миллионов долларов. По данным, опубликованным на сайте Минфина Беларуси на 1 июня 2022 года (более свежие данные ведомство не публикует), общий объём внешних обязательств страны составлял около 18,4 миллиарда долларов. В отчёте за 2021 год отмечалось снижение доли доллара в структуре госдолга и рост доли российского рубля, по информации Sputnik.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Беларусь назвали «основным должником» России.

«Основной должник» — В Москве рассказали, сколько Беларусь миллиардов долларов должна РФ