Сколько стоит новогодняя иллюминация Минска? В «Мингорсвете» озвучили цену за час

Опубликовано: 15.12.2025 11:07 , Обновлено: 15.12.2025

Предприятие "Мингорсвет", которое отвечает за праздничную иллюминацию в белорусской столице, озвучило стоимость новогодней подсветки в городе. Ламповые гирлянды, объёмные световые фигуры - всё это тянет по 700 тысяч киловатт электроэнергии в час, удешевить стараются за счёт активного внедрения светодиодов.

Масштабы новогодней иллюминации в Минске в эфире гостелеканала СТВ обрисовал первый заместитель директора, главный инженер “Мингорсвета” Евгений Стаселович. На балансе предприятия сейчас числятся:

335 километров гирлянд (на 30 км больше, чем в прошлом году),

629 световых объемных фигур.

В результате, на иллюминацию уходит порядка 700 тысяч киловатт в час электроэнергии. Однако за счёт использования светодиодов, на которые начали постепенно переходить ещё 15 лет назад, городским властям удалось добиться некоторой экономии.

“Если сравнивать лампочку накаливания, которая раньше была – она потребляла 15 ватт, 25 ватт одна единица. Сегодня целый метр гирлянды потребляет меньше ватта”, - объяснил разницу в энергопотреблении светодиодов и традиционных ламповых гирлянд Стаселович.

По его словам, за час иллюминация обходится примерно в 550 рублей .

Отметим, что праздничное настроение горожанам создаёт не только столичная администрация. Крупные торговые центры устраивают настоящие предрождественнские батлы, соревнуясь друг с другом в мастерстве праздничного декора. В эту необъявленную битву уже включились крупные торгов-развлекательные центры (ТРЦ), которые каждый год удивляют посетителей новыми тематическими инсталляциями.

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