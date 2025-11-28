"Калядны кірмаш" или 23-метровая Снежная королева? Торговые центры Минска устроили предрождественскую битву

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Опубликовано: 28.11.2025 15:09 , Обновлено: 28.11.2025

Торговые центры Минска устроили настоящий предрождественнский батл, соревнуясь друг с другом в мастерстве праздничного декора. В эту необъявленную битву уже включились крупные торгов-развлекательные центры (ТРЦ), которые каждый год удивляют посетителей новыми тематическими инсталляциями. Посмотрели, как оценили интернет-пользователи старания столичных декораторов в этом году.

В декабре каждый магазинчик преображается, превращаясь в филиал рождественской “лавки чудес”, независимо от того, что там продаётся - украшения на новогоднюю ёлку, сладости или столовая посуда. Но крупные торговые центры столицы взяли за правило к праздничному украшению подходить с настоящим размахом и устраивать у себя целое рождественское представление, заманивая посетителей настоящим шоу.

Этот год не стал исключением. Первым в соревнование включился ТРЦ “Галерея Минск”, где ещё на прошлой неделе открыли инсталляцию по мотивам известной сказки Ханса Кристиана Андерсена с 23-метровой статуей Снежной Королевы. Она тут же покорила сердца минчан и стала точкой притяжения для любителей ярких новогодних фотосессий.

В Минске появилась 23-метровая статуя Снежной Королевы. Куда бежать на сказочную фотосессию?

На днях в эту гонку за сердца минчан включился ещё один торговый центр, который также не первый год устраивает у своего главного входа новогодние инсталляции - Dana-Mall. В этом году декораторы разбили у входа в торговый центр настоящий “Калядны кірмаш” - с кукольным театром и множеством отдельных точек, где кукольные герои готовят традиционные рождественские угощения.

В соцсетях разгорелись настоящие дебаты в попытке определить победителя в этой заочной битве, но, кажется, победителя в ней так и не будет - кому-то больше пришлась по душе знакомая с детства сказка о всепобеждающей силе дружбы и любви, кого-то покорила душевность продуманного до деталей рождественской ярмарки.

“Очень красиво и классно. Там Новый год, здесь Рождество и очень со вкусом, здорово, молодцы!! Как будто европейские ярмарки, только сказочно!!” - написал один участников тематической дискуссии в Threads.

“Все молодцы и Галерея и ДМ - абсолютно разные инсталляции… В Галерее чувствуется холод Снежной Королевы, а в ДМ очень по-домашнему и очень по- новогоднему - МОЛОДЦЫ”, - не скупились на хвалебные отзывы пользователи TikTok.

Без “ложки дёгтя” в обсуждениях в соцсетях, разумеется, не обошлось. Тем, кто впечатлился 23-метровой Снежной Королевой, в Dana-Mall не хватило “масштабности” и “света”, те же, кому запал в сердце “Калядны кірмаш”, упрекали декораторов “Галереи Минск” в излишней “холодности” и в гораздо меньшей детальности инсталляции.

Кажется, примирить эти два лагеря может что-то среднее или, как вариант, посещение обоих ТРЦ - чтобы зарядиться “душевной детальностью” ярмарки и “поразительным масштабом” сказочной Королевы.