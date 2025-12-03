«А будет в окошке гражданство?» - Посольство Франции открыло в Минске самый большой «адвент-календарь»

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Опубликовано: 03.12.2025 08:45 , Обновлено: 03.12.2025

В Минске нашли самый большой «адвент-календарь», открывать окошки в котором смогут все жители города и гости столицы. Ежедневно, вплоть до самого католического Рождества получать маленький сюрприз, пусть и не материальный, сможет каждый, кто окажется вечером в центре Минска.

Организовать необычный «адвент-календарь» решило посольство Франции в Минске и отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Дипмиссии этих двух европейских государств располагаются в одном из зданий на столичной площади Свободы, напротив здания городской ратуши. В своеобразный адвент-календарь дипломаты решили превратить именно само здание.

Каждый вечер, с 1 по 24 декабря, в одном из окон здания будут загораться праздничные картинки с рождественскими сюжетами - такой милый подарок горожанам, пусть не материальный, который не унесёшь с собой в кармане, но точно создающий праздничную атмосферу.

По словам белорусского блогера Павла Крамаря, известного под ником Мерзкий Кокобай, в рождественский сочельник, 24 декабря, “откроют” все окошки, так что тем, кому не с руки каждый день наведываться в центр города, “открыть” для себя самый большой адвент-календарь Минска можно одним махом.

Судя по комментариям под видео, сама идея белорусам понравилась, но многие с долей юмора выразили робкую надежду на более материальные сюрпризы дипломатического адвент-календаря.

“А будет в окошке гражданство Франции???” - задал вопрос один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях белорусская парфюмерно-косметическая фабрика «Модум − наша косметика» запустила праздничный челлендж. Интернет-пользователям предложили переделать знакомый с детства джинг-поздравление с Новым годом, который компания неизменно использует вот уже 26 лет.

Белорусам предложили переделать знакомое с детства поздравление с Новым годом