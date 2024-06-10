Сколько будет стоить литр бензина в Беларуси с 11 июня? «Белнефтехим» озвучил новые цены

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Опубликовано: 10.06.2024 15:30 , Обновлено: 10.06.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" в понедельник, 10 июня, сообщил об очередном этапе планового повышения цен на автомобильное топливо в Беларуси. Посмотрели, сколько придётся отдать за литр бензина или дизеля уже с 11 июня.

“С 11 июня 2024 года уровень предельных розничных цен на моторное топливо в Беларуси увеличивается на 1 копейку”, - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Таким образом, с завтрашнего дня на белорусских АЗС будут действовать следующие цены:

АИ-92-К5-Евро – 2,3 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 2,4 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,62 рубля,

ДТ-К5 – 2,4 рубля.

Предыдущее повышение также на одну копейку произошло 4 июня.

«Белнефтехим» снова поднял цены на топливо в Беларуси. Сколько нужно будет отдать за литр бензина с 4 июня?

Ранее, как сообщил Telegraf.news, председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков пояснил, что концерн решил повышать цены на 1 копейку в течение двух месяцев.

Глава «Белнефтехима» пообещал еще повысить цены на топливо в Беларуси. Какими будут в июле?