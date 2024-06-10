Сколько будет стоить литр бензина в Беларуси с 11 июня? «Белнефтехим» озвучил новые цены
Государственный концерн "Белнефтехим" в понедельник, 10 июня, сообщил об очередном этапе планового повышения цен на автомобильное топливо в Беларуси. Посмотрели, сколько придётся отдать за литр бензина или дизеля уже с 11 июня.
“С 11 июня 2024 года уровень предельных розничных цен на моторное топливо в Беларуси увеличивается на 1 копейку”, - говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Таким образом, с завтрашнего дня на белорусских АЗС будут действовать следующие цены:
- АИ-92-К5-Евро – 2,3 рубля,
- АИ-95-К5-Евро – 2,4 рубля,
- АИ-98-К5-Евро – 2,62 рубля,
- ДТ-К5 – 2,4 рубля.
Предыдущее повышение также на одну копейку произошло 4 июня.
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Ранее, как сообщил Telegraf.news, председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков пояснил, что концерн решил повышать цены на 1 копейку в течение двух месяцев.
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