"Белнефтехим" снова поднял цены на топливо в Беларуси. Сколько нужно будет отдать за литр бензина с 4 июня?
Государственный концерн "Белнефтехим" рассказал, что 4 июня подорожает бензин и дизель в стране. Это уже третье повышение цен за последние недели.
“С 4 июня 2024 года уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо увеличивается на одну копейку”, - написали на сайте концерна.
Вот цены за литр топлива с 4 июня:
- АИ-92-К5-Евро – 2,29 рубля,
- АИ-95-К5-Евро – 2,39 рубля,
- АИ-98-К5-Евро – 2,61 рубля,
- ДТ-К5 – 2,39 рубля.
Предыдущее повышение также на одну копейку произошло 28 мая. Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков рассказал, что концерн решил поэтапно повышать цены, причина — увеличение затрат на производство нефтепродуктов. Стоимость топлива запланировали повышать каждую неделю на одну копейку в течение двух месяцев.
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