Скидки - до 50%. Магазины сделали белорусам "убойные предложения" на колбасы, сгущенку, рыбу, птицу, сыры и не только

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Опубликовано: 14.01.2025 18:55 , Обновлено: 25.04.2025

Скоро выходные, а значит, белорусы пойдут в магазины, чтобы закупиться продуктами. Журналист Telegraf.news узнал, какие акции предложили белорусские магазины и где на скидках мясо птицы, рыба, морепродукты, колбасы, фрукты, сладости и не только.

Edostavka

Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?lc=2” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] до 18:00 19 января свои традиционные “крашцены”:

Хек све­же­мо­ро­же­ный, 1 кг - 14,59 рубля (-10%). Пе­че­нье мультизла­ко­вое BelVita, 225 г - 3,59 рубля (-48%). Молоко сгу­щен­ное «Глу­бо­ко­е» с са­ха­ром, 380 г - 3,39 (-12%). Ма­ка­рон­ные из­де­лия Barilla spagetti, 450 г - 3,99 (-14%). Томат черри фа­со­ван­ный в ста­кан­чи­ках, 250 г - 4,99 (-13%). Кол­ба­са ва­ре­ная “Га­ле­рея вкуса Мор­та­дел­лия”, высший сорт, 620 г - 6,39 (-12%). Сок Royal Gran гра­на­то­вый, 1 л - 3,29 (-11%). Пе­че­нье мультизла­ко­вое “BelVita мед и фундук”, 225 г - 3,59 (-49%). Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат Вен­гер­ский», салями, 250 г - 5,39 (-16%). Сыр по­лутвер­дый «Гол­ланд­ский пре­ми­ум» 45%, 200 г - 4,39 (-12%). Кре­вет­ки VICI ко­ро­лев­ские, варено-мо­ро­же­ные, в пан­ци­ре, 1 кг - 22,99 (-25%). Филе пан­га­си­уса «Ры­ба­Хи­т» мо­ро­же­ное, 1 кг - 9,79 (-10%). Сыр мягкий Fresko Camembert с белой пле­се­нью, 125 г - 6,99 (-22%). И не только.

Green

Тем временем торговая сеть Green [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-13” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] на период с 17 по 19 января “убойные предложения” на эти продукты:

авокадо Hass, 2 штуки - 4,99 рубля,

мандарин, 1 кг - 5,99,

голубика, 125 г - 6,99,

горбуша мороженая с головой, 1 кг - 9,79,

стейк макруруса мороженый, 1 кг - 10,99,

ассорти из морепродуктов “Vici Любо есть”, 1 кг - 19,99,

фарш свиной, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,89,

колбаса “Гурман”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99,

салями из мяса птицы «Брест-Литовская» сырокопченая, 195 г - 4,99,

кофе молотый “Жокей Ирландские сливки”, 150 г - 6,99,

и пр.

До 43%. Белорусские кондитерские фабрики снизили цены на пряники, печенье, вафли, карамель. Где кило конфет по 5 рублей?

“Алми”

И торговая сеть “Алми” [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/c8e/uuy8n546jchq93rjhxoll05kypsdg5yl.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] постаралась [/link] порадовать своих покупателей “топ-ценами” на мандарины, сыр, рыбу, креветки, цыпленка-бройлера, кофе, колбасы, фарш, стейк из мяса индейки, ветчину и не только. Эта акция будет действовать с 16 по 19 января . С ценами можно ознакомиться ниже.

“Белмаркет”

А торговая сеть “Белмаркет” [link href=“https://bel-market.by/actions/ia/vykhodnoy-bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] с 17 по 19 января “выходной бум” со скидками до 50% на апельсины, клементины, груши, колбасы, креветки, форель, сыр, кофе, рыбу, сахар, чай и не только. Узнать цены можно на скриншотах ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила скидки до 50% на все новогодние подарки в своих фирменных магазинах. Редакция Telegraf.news узнала, какие сладости и с каким снижением цен предложили конкуренты “Коммунарки” — гомельский “Спартак” и минский “Слодыч”.

Белорусам предложили скидки до 50% на новогодние подарки. Где «зимний ценопад»?