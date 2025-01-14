Скидки - до 50%. Магазины сделали белорусам "убойные предложения" на колбасы, сгущенку, рыбу, птицу, сыры и не только
Скоро выходные, а значит, белорусы пойдут в магазины, чтобы закупиться продуктами. Журналист Telegraf.news узнал, какие акции предложили белорусские магазины и где на скидках мясо птицы, рыба, морепродукты, колбасы, фрукты, сладости и не только.
Edostavka
Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/crush-price?lc=2” target=“_blank” rel=“noopener”] обновил [/link] до 18:00 19 января свои традиционные “крашцены”:
- Хек свежемороженый, 1 кг - 14,59 рубля (-10%).
- Печенье мультизлаковое BelVita, 225 г - 3,59 рубля (-48%).
- Молоко сгущенное «Глубокое» с сахаром, 380 г - 3,39 (-12%).
- Макаронные изделия Barilla spagetti, 450 г - 3,99 (-14%).
- Томат черри фасованный в стаканчиках, 250 г - 4,99 (-13%).
- Колбаса вареная “Галерея вкуса Мортаделлия”, высший сорт, 620 г - 6,39 (-12%).
- Сок Royal Gran гранатовый, 1 л - 3,29 (-11%).
- Печенье мультизлаковое “BelVita мед и фундук”, 225 г - 3,59 (-49%).
- Колбаса варено-копченая «Сервелат Венгерский», салями, 250 г - 5,39 (-16%).
- Сыр полутвердый «Голландский премиум» 45%, 200 г - 4,39 (-12%).
- Креветки VICI королевские, варено-мороженые, в панцире, 1 кг - 22,99 (-25%).
- Филе пангасиуса «РыбаХит» мороженое, 1 кг - 9,79 (-10%).
- Сыр мягкий Fresko Camembert с белой плесенью, 125 г - 6,99 (-22%).
- И не только.
Green
Тем временем торговая сеть Green [link href=“https://www.green-market.by/shares/megaskidki-13” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] на период с 17 по 19 января “убойные предложения” на эти продукты:
- авокадо Hass, 2 штуки - 4,99 рубля,
- мандарин, 1 кг - 5,99,
- голубика, 125 г - 6,99,
- горбуша мороженая с головой, 1 кг - 9,79,
- стейк макруруса мороженый, 1 кг - 10,99,
- ассорти из морепродуктов “Vici Любо есть”, 1 кг - 19,99,
- фарш свиной, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,89,
- колбаса “Гурман”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99,
- салями из мяса птицы «Брест-Литовская» сырокопченая, 195 г - 4,99,
- кофе молотый “Жокей Ирландские сливки”, 150 г - 6,99,
- и пр.
До 43%. Белорусские кондитерские фабрики снизили цены на пряники, печенье, вафли, карамель. Где кило конфет по 5 рублей?
“Алми”
И торговая сеть “Алми” [link href=“https://www.almi.by/upload/iblock/c8e/uuy8n546jchq93rjhxoll05kypsdg5yl.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] постаралась [/link] порадовать своих покупателей “топ-ценами” на мандарины, сыр, рыбу, креветки, цыпленка-бройлера, кофе, колбасы, фарш, стейк из мяса индейки, ветчину и не только. Эта акция будет действовать с 16 по 19 января . С ценами можно ознакомиться ниже.
“Белмаркет”
А торговая сеть “Белмаркет” [link href=“https://bel-market.by/actions/ia/vykhodnoy-bum/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] с 17 по 19 января “выходной бум” со скидками до 50% на апельсины, клементины, груши, колбасы, креветки, форель, сыр, кофе, рыбу, сахар, чай и не только. Узнать цены можно на скриншотах ниже.
Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила скидки до 50% на все новогодние подарки в своих фирменных магазинах. Редакция Telegraf.news узнала, какие сладости и с каким снижением цен предложили конкуренты “Коммунарки” — гомельский “Спартак” и минский “Слодыч”.
Белорусам предложили скидки до 50% на новогодние подарки. Где «зимний ценопад»?