Скидки до 30% и «Дни школьника». Где и как в Минске сэкономить на сборах в школу?

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Опубликовано: 17.07.2025 13:53 , Обновлено: 17.07.2025

В Беларуси начали работу школьные ярмарки и базары, а специалисты оценили, в какую сумму родителям обойдётся подготовка ребёнка к новому учебному году. На пресс-конференции в Минске 17 июля озвучили не только средние цены, но и информацию о скидках.

Начальник отдела развития торговли и услуг объединения «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская сообщила, что, по предварительным подсчётам, стоимость экипировки школьника составит от 336 до 1386 рублей .

Минские универмаги подсчитали, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2025 году

По её словам, разбежка по отдельным позициям в столичных универмагах выглядит так:

Костюм для мальчика : от 69 до 213 рублей (младшие классы) и от 135 до 283 рублей (старшие).

: от 69 до 213 рублей (младшие классы) и от 135 до 283 рублей (старшие). Сарафан для девочки : от 33 до 98 рублей (младшие) и от 42 до 109 рублей (старшие).

: от 33 до 98 рублей (младшие) и от 42 до 109 рублей (старшие). Блузка для девочки : от 20 до 101 рубля (младшие) и от 21 до 119 рублей (старшие).

: от 20 до 101 рубля (младшие) и от 21 до 119 рублей (старшие). Спортивный костюм : от 41 до 131 рубля.

: от 41 до 131 рубля. Обувь : туфли для мальчика обойдутся в 79–173 рубля, для девочки — в 55–184 рубля.

: туфли для мальчика обойдутся в 79–173 рубля, для девочки — в 55–184 рубля. Рюкзаки : от 65 до 244 рублей.

: от 65 до 244 рублей. Канцелярские товары : полный набор для младшей школы — от 119 до 363 рублей, для старшей — от 115 до 500 рублей.

Где и когда будут скидки?

Для привлечения покупателей столичные универмаги анонсировали акции, сообщило госагентство БелТА. Например, ЦУМ по средам проводит «День школьника» со скидкой 15% на школьный ассортимент, а также предложил скидки до 30% на коллекции прошлых лет.

В универмаге « Беларусь » скидки до 25% на школьные товары действуют по вторникам, четвергам и субботам.

В торговом доме « На Немиге » аналогичные скидки предоставляют по средам, пятницам и субботам.

ГУМ также анонсировал скидки до 30% и бесплатную подгонку швейных изделий по фигуре с 1 по 31 августа.

Кроме того, по словам Макарской, торговые организации предоставят скидки до 10% многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, при предъявлении соответствующих документов.

Всего по стране, как сообщила представитель МАРТ Екатерина Макуценя, к новому учебному году пройдёт около 350 школьных ярмарок и выставок-продаж. Наибольший спрос, по её прогнозу, ожидается в августе.

Ранее журналисты Telegraf.news изучали, выгодно ли покупать канцелярские товары для школы на Wildberries.

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