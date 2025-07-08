Минские универмаги подсчитали, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2025 году
В Минске назвали «ориентировочную» стоимость полного набора для школьника к новому учебному году. Судя по цифрам, разбежка в ценах может составить более тысячи рублей. О расчётах, основанных на текущем ассортименте, рассказали в гособъединении «Столичная торговля и услуги».
[info_b]«Столичная торговля и услуги» — это городская структура, которая курирует работу главных государственных универмагов Минска (ГУМ, ЦУМ, «Беларусь» и других).[/info_b]
По данным столичных универмагов, собрать в школу ученика младших классов обойдётся от 336 до 1129 рублей .
Подготовить к школе старшеклассника, по их же подсчётам, будет дороже: от 414 до 1386 рублей .
Под полным ученическим комплектом, как уточнили в организации, понимается не только одежда и обувь, но и рюкзак, а ещё канцелярские и письменные принадлежности.
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В 2023 году гособъединение называло более высокие нижние планки. Тогда сборы младшеклассника оценивали в 370 — 1122 рублей, старшеклассника – от 462 до 1 392 рублей.
До 1392 рублей? Чиновники подсчитали, во сколько белорусам обойдётся подготовка детей к школе в 2023 году
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Кроме того, в «Столичной торговле и услугах» напомнили о закреплении с нового учебного года понятия «деловой стиль одежды». В утверждённый гардероб для мальчиков входят пиджак, жилетка, брюки, сорочки и джемпер. Девочкам предписано носить пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузки, сарафан или платье.
Традиционные школьные базары в универмагах Минска, как сообщили чиновники, начнут работать с середины июля .
Свои подсчёты перед началом учебного года обычно представляет и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Пока их не было.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, кому из белорусов положена матпомощь на подготовку ребёнка к школе.