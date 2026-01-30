Скидка до 55%. Кондитерская фабрика обрушила цены на шоколад и конфеты
Гомельская кондитерская фабрика “Спартак” 30 января уполовинила цены на несколько видов шоколадок и шоколадных конфет. Акционный ассортимент хоть и ограничен, но скидки весьма привлекательные - от 47 до 55%.
Сроки акции на этот раз фабрика не указала. Однако акционный товар помечен знаком ведомственной инициативы «Кожная пятнiца — роднае, сваё», объявленной Министерством антимонопольного регулирования и торговли в декабре прошлого года и направленной на увеличение продаж товаров белорусских производителей.
“Вкусную выгоду” покупателям пообещали во всех фирменных магазинах “Спартака”. В рамках акции за полцены (а в некоторых случаях - даже дешевле) белорусам пообещали набор шоколадных конфет со ассорти вкусов алкогольных напитков, плитки белого пористого шоколада, а также молочного шоколада с изюмом и цельным миндалём.
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Кстати, сегодня также действует любопытная акция от сети строительных магазинов “Ома”. Та предложила белорусам “шоппинг вслепую”. На пятничную распродажу выставляют “секретные тележки”, узнать о содержимом которых можно только после оплаты. Но мы уже знаем, что может попасться внутри.
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