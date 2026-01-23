Что в "секретной тележке"? Сеть строймаркетов предложила белорусам покупки по 199 рублей в слепую

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Опубликовано: 23.01.2026 09:17 , Обновлено: 23.01.2026

Сеть строительных магазинов "Ома" устроила необычную акцию и предложила белорусам "шоппинг вслепую". На пятничную распродажу выставили "секретные тележки", узнать о содержимом которых можно только после оплаты. Узнали, что может попасться внутри.

Что за “секретные тележки”?

Каждую пятницу в трёх столичных магазинах “Ома” азартные покупатели могут попытать удачу и купить целую тележку акционных товаров. Нюанс лишь в том, что узнать о её содержимом можно будет только после оплаты - сама тележка с товарами плотно завёрнута в стрейч-плёнку, так что о том, что вы покупаете, можно только догадываться.

Ориентиром для выбора может служить разве что цена секретной тележки - от 49 до 199 рублей . При этом товары внутри - акционные и общая скидка на товары может превышать 50%. К примеру, как показала одна из столичных блогерок, стоимость товаров в её тележке была указана почти в 443 рубля, а на акции она взяла их всего за 199 рублей.

[inf]Акция проводится только в трёх магазинах сети “Ома”:

Долгиновский тракт 188,

Боровлянский с/с 97,

Н. Орды 6.

Время акции огранено: с 19:00 до 22:00 и пока планируются только в ближайшие две пятницы: 23 и 30 января . [/inf]

Что внутри?

Что же можно найти внутри секретной тележки? По словам покупателей, уже поучаствовавших в акции, находки могут удивить. Кому-то попалась бензокоса, кому-то - швейная машинка. Но чаще всего в тележку попадают более ходовые товары. Так, в секретной тележке блогерки оказались декоративная статуэтка для дома и ваза, сумка для инструментов, плед и две подушки, защитные блокираторы на двери, стеклоочиститель и складной туристический столик.

В компании предупредили, что количество тележек, выставляемых на пятничную акцию, ограничено, а одному покупателю разрешается взять за раз только одну тележку. Как видно, на каждой тележке есть номер и её состав сформирован и зафиксирован заранее. Сама тележка в стоимость не входит - её придётся вернуть после того, как вы вскроете упаковку и заберёте свой секретный товар.

При этом покупателям дали подсказку: полный перечень товаров, которые участвуют в акции и, следовательно, могут попасться в одной из тележек, размещают на информационном стенде магазина. Конечно, состав конкретной тележки вам никто не подскажет, но сориентироваться, нужно ли вам вообще испытывать удачу, кому-то может помочь.

А вернуть можно?

Кстати, на данные акционные тележки не распространяются другие акционные предложения и скидки. Нельзя расплатиться за них и бонусами по программе лояльности, даже частично (хотя за саму покупку бонусы на карту, наоборот, начислят).

Можно ли будет вернуть какой-то товар из секретной тележки? Да, но только если с товаром будет что-то не так, а не потому, что вам он не понравился. Возврат допустим только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством (то есть при наличии брака).