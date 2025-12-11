МАРТ призвал белорусов раз в неделю покупать "своё" и переходить на белорусский язык

Опубликовано: 11.12.2025 14:32 , Обновлено: 11.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) призвало белорусов раз в неделю покупать местные продукты, надевать одежду и обувь отечественного производства и переходить на белорусский язык. Всё - в рамках новой ведомственной инициативы «Кожная пятнiца — роднае, сваё», направленной на увеличение доли белорусских товаров на внутреннем рынке.

В МАРТ решили по пятницам активно популяризировать “всё белорусское” - от продуктов питания и одежды местного производства до традиционных блюд и языка.

Заместитель главы МАРТ Олег Дикун, выступая на русском языке в четверг, 11 декабря, на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, призвал присоединиться к акции как самих отечественных производителей и торговые сети, так и самих покупателей. От первых ждут “национальных” пятничных скидок, от вторых - покупательской активности с национальным акцентом и отчётов в соцсетях с акционным хэштегом #ДзеньРоднагаСвайго.

“В принципе, в этой акции может принять участие абсолютно каждый. Для этого просто надо в пятницу почувствовать себя белорусом, придти купить белорусский товар, надеть белорусскую одежду, послушать белорусскую музыку. Ну и, в принципе, об этом можно сообщить в своих социальных сетях”, - пояснил смысл акции Дикун.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале ноября МАРТ представил данные, свидетельствующие о постепенном увеличении доли отечественных товаров в торговых сетях, которые подписали с ведомством соответствующее соглашение. Согласно отчету, по итогам первых трех кварталов 2025 года заметен некоторый рост доли белорусских товаров, особенно в секторе продовольствия.

МАРТ отчитался о росте продаж белорусских товаров. Выполнят ли план?