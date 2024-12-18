Скидка до 40%. Мобильный оператор предложил белорусам 18 месяцев Интернета по акции. Чем ответили конкуренты?

Опубликовано: 18.12.2024 15:53 , Обновлено: 18.12.2024

С начала декабря мобильные операторы сыплют акциями, как из рога изобилия. Например, компания МТС объявила 40%-ную скидку для новых абонентов домашнего Интернета, а А1 без предупреждения начал рассылать белорусам SMS с "тайными" подарками. Что касается life:), он пообещал удвоить "начинку" каждого тарифа вплоть до 31 января 2025 года.

Так, один из ведущих сотовых операторов Беларуси — МТС — запустил акцию, согласно которой новые пользователи домашнего Интернета смогут воспользоваться скидкой до 40% на абонплату в течение 18 месяцев.

В компании пообещали, что праздничное предложение действует на любую из услуг линейки “Тарифище”. Например, самый бюджетный тарифный план с безлимитом доступа в Сеть обойдётся в 15 рублей вместо 25, заверили в МТС. Акция действует до 31 марта.

От А1 — “тайные” скидки на тарифы

Тем временем А1 без объявления и предупреждения начал рассылать белорусам подарки в виде скидок на тот или иной тарифный план. Так, читатели Telegraf.news прислали в редакцию скриншоты, где одному из них предоставили 15%-ную скидку на абонплату почти на 2 месяца, а другому — 21%-ную.

Читательница Елена поделилась скриншотом SMS, которое ей пришло от A1. В нём говорится, что «в преддверии праздников» абонентская плата тарифного плата снижена на 15% до 31 января 2025 года, то есть почти на два месяца. Уточним: белоруска является клиентом тарифа «Лето зовёт».

Скриншот Елены от А1

Другой читатель, Валерий, прислал в редакцию скриншот похожего SMS. Однако там А1 почему-то саму скидку не указал, зато чёрным по белому написал: теперь стоимость тарифа составляет 23,29 рубля до 31 января 2025 года.

Скриншот Валерия от А1

Призы до 100 тысяч рублей. Банки предложили белорусам выиграть «мани мечты» и подарили скидки до 15% в магазинах

На официальном сайте мобильного оператора мы [link href=“https://support.a1.by/ofitsialnaya-informatsiya/pravila/pravila-provedeniya-reklamnoy-aktsii-prazdnichnye-skidki-na-tarif/?_gl=16x3jya_gcl_auMjY4NzA4MDAyLjE3MzE2NzQzODA._gaOTU2ODg5OTM5LjE3MzE2NzQzNzY._ga_B1TB6FBMCH*MTczMzc2MDgzOC43LjEuMTczMzc2MjU2OC42MC4wLjk1MzkwMzU5Ng..” target=“_blank” rel=“noopener”] нашли [/link] информацию, что же это за тайные подарки, о которых не объявляли заранее. Так, абонентам 14 тарифных планов А1 подарил скидки до 31,84% сроком до 31 января 2025 года. Самая большая предусмотрена для клиентов тарифа «Стартовый» — сразу 31,84%, а самая маленькая должна достаться обладателям «Без Лимита 2.0» и плана «Заботливый» — 15%.

В life:) — в 2 раза больше “начинки”

В компании life:) пообещали, что с 1 декабря по 31 января каждый абонент может воспользоваться «начинкой» своего тарифа в удвоенном формате. Другими словами, мобильный оператор увеличил трафик и звонки к базовому наполнению всех тарифных планов.

Как это работает? В пресс-службе объяснили: там, где включены и гигабайты, и минуты, удваиваются оба типа трафика. Если в тариф входит только Интернет — умножаются ГБ, если только звонки — начисляются минуты. Например, абонент на тарифе «Бесконечный» вместо 15 ГБ на неограниченной скорости получит сразу 30. Магия сработает и с минутами — их станет 800 вместо 400, пообещали в life:).

[info_b]Исключение — тариф «Бесконечный Pro Max». Так как в него уже включены безлимит Интернета на неограниченной скорости и минут во все сети, абонентам подарят 10 ГБ в роуминге в России.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии Нового года банки Беларуси не только повышают ставки по кредитам, но и запускают различные акции. Например, “Статусбанк” дал своим клиентам ровно 46 дней, чтобы побороться за путешествие в Бразилию или Таиланд. А платёжная система “Белкарт” предложила выиграть несколько призов по 700 и 300 рублей.

Один из банков дал белорусам 46 дней, чтобы выиграть путешествие в Таиланд и Бразилию. Что нужно сделать?