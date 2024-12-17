Один из банков дал белорусам 46 дней, чтобы выиграть путешествие в Таиланд и Бразилию. Что нужно сделать?

Опубликовано: 17.12.2024 19:44 , Обновлено: 17.12.2024

В преддверии Нового года банки Беларуси не только повышают ставки по кредитам, но и запускают различные акции. Например, "Статусбанк" дал своим клиентам ровно 46 дней, чтобы побороться за путешествие в Бразилию или Таиланд. А платёжная система "Белкарт" предложила выиграть несколько призов по 700 и 300 рублей.

В финансовом учреждении рассказали, что условия достаточно просты. Чтобы испытать удачу, нужно всего лишь жить обычной жизнью и совершать покупки, оплачивая их картами “Статусбанка” платёжной системы Mastercard. Далее чеки нужно зарегистрировать на официальном сайте mastercard-promo.by и… ждать. При этом в банке уточнили, что срок акции ограничен: принять участие можно с 17 декабря до 31 января 2025 года.

В пресс-службе заверили, что при оплате товаров и услуг можно выиграть путешествие в Бразилию (на двух человек), а также бесплатную поездку в Камбоджу и Таиланд, Танзанию, 15 рюкзаков и 15 умных колонок “Яндекс”. Однако на какую именно сумму нужно совершать покупки или оплачивать услуги, в “Статусбанке” не уточнили.

От “Белкарт” — розыгрыш призов по 700 и 300 рублей

Тем временем платёжная система “Белкарт” запустила акцию, где, как уверяют организаторы, можно выиграть 700 рублей и два приза по 300 рублей. Для этого с 16 декабря по 16 января 2025 года нужно зарегистрироваться в программе лояльности “Сфера Белкарт” и оплачивать покупки приложением “Белкарт Pay” .

Накапливая баллы, в дальнейшем их можно обменять на игровые шансы, объяснили организаторы акции. При этом за 100 баллов пообещали присвоить 1 шанс на выигрыш. А вот минимальная сумма, на которую нужно закупиться, составляет ни много ни мало — 100 рублей.

От “Альфа-Банка” — розыгрыш 100 тысяч рублей

Между тем «Альфа-Банк» решил порадовать белорусов самым нужным и необходимым — деньгами, запустив игру «Мани мечты». В банке пообещали разыграть 3 главных приза по 100 тысяч рублей и 70 призов по 1000 рублей.

Для того, чтобы испытать удачу, нужно зарегистрироваться в мобильном банкинге: «Кабинет» → «Игры и акции», или просто нажать здесь. Сделать это можно до 5 марта 2025 года (срок окончания игры). Следующий шаг — оплата товаров и услуг любыми картами Visa, Mastercard или «Белкарт», где за суммарно потраченные 300 рублей участник получит 1 шанс на выигрыш.

Призы до 100 тысяч рублей. Банки предложили белорусам выиграть «мани мечты» и подарили скидки до 15% в магазинах

От Intercars — билеты в Европу за полцены

Автобусный перевозчик Intercars предоставил белорусам 50%-ную скидку на покупку билетов по 13 “популярным направлениям”. В компании пообещали, что 19 декабря с 11:00 до 23:00 будет действовать специальный промокод, который позволит отправиться в Москву, Варшаву или, например, Прагу, за полцены. Совершить поездку можно с 16 января по 30 апреля 2025 года.

Скидка — 50%. Автоперевозчик дал белорусам 1 день, чтобы купить билеты в Европу по акции