Скидка — 15%. Мобильный оператор объявил о снижении абонплаты на 11 тарифах. Кому из белорусов повезёт?

Опубликовано: 01.12.2024 12:11 , Обновлено: 01.12.2024

В преддверии Нового года мобильные операторы Беларуси один за одним начали радовать жителей Республики праздничными акциями. Ранее в одной компании пообещали два смартфона по цене одного, а в другой — новый телефон за 1 рубль. Так, об очередной акции на днях сообщили в МТС: оператор решил сделать 15%-ную скидку на абонплату 2,5 миллионам своих клиентов.

В пресс-службе компании пообещали, что на протяжении месяца, с 1 по 31 декабря, абоненты действующих 11 тарифных планов получат скидку на абонентскую плату в размере 15%. Так, речь идёт о тех, кто пользуется услугами связи на следующих тарифах:

#Безлимитище, #Безлимитище+, «Безлимитище X», «Супер max», «Супер 20», «Супер 5», «Супер 1», «Легко сказать», «Близкий», «Заботливый», «Детский».

В компании объяснили, что оператор позиционирует себя как “социально ответственный бренд”, поэтому для него крайне важно “доказывать свою заботу о клиентах”. В связи с этим, по словам представителей МТС, в преддверии Нового года и решили снизить абонплату для 2,5 миллионов белорусов, которые пользуются 11 вышеперечисленными тарифами.

Сколько это в деньгах?

Так, если вы являетесь клиентом тарифа #Безлимитище, ежемесячная плата за который составляет 39,90 рублей, то в декабре МТС пообещал подарить скидку в размере 15%, то есть почти 6 рублей. Если у вас подключён «Безлимитище X», где раз в месяц оператор списывает сумму в 29,90 рублей, то в рамках акции скидка составит 4,50 белорусских рублей.

Мобильные операторы пообещали белорусам 50%-ную скидку на 6 месяцев и «удвоенную начинку» 20 тарифов. Надолго?

От life:) в подарок — поход на каток

Тем временем другой мобильный оператор в честь своего Дня рождения позвал минчан и гостей столицы на открытый каток. Так, 3 декабря по адресу проспект Победителей, 4А (площадка у Дворца спорта) любой желающий получит коньки и входной билет абсолютно бесплатно. В пресс-службе компании пообещали, что такие сеансы будут проходить с 19:00 до 22:45, а именно:

19:00 — 19:45;

20:00 — 20:45;

21:00 — 21:45;

22:00 — 22:45.

“В День рождения мы хотим поделиться нашей радостью с горожанами — встретиться на арене катка и “зарядить” безлимитом праздничной атмосферы. Наш праздник для всех и каждого. Поэтому во вторник вечером прийти на День рождения может любой желающий — вход свободный”, — отметил заместитель генерального директора по маркетингу Мурат Алтунташ.

[info_b]В life:) добавили, что на территории катка каждый сможет угоститься горячим напитком и сделать яркие фотографии, а количество гостей на льду будет регулироваться вместимостью площадки.[/info_b]

В А1 — скидки до 90%

Один из крупнейших сотовых операторов Беларуси [link href=“https://www.a1.by/ru/deals/chernaya-pyatnitsa-v-a1-skidki-na-maksimum/p/v-a1-skidki-na-maksimum” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] «осенний ценопад» со скидками до 50% на «широкий ассортимент товаров», включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и технику для дома. А на чехлы и защитные стёкла в А1 и вовсе пообещали «рекордную скидку» в 90% (цены стартуют от 1 рубля).

Однако у всего есть срок: воспользоваться акцией можно только в течение 5 дней: с 28 ноября по 2 декабря. При этом в компании настоятельно рекомендовали «поторопиться», ведь количество некоторых товаров ограничено, а часть из них представлена только в оффлайн-магазинах.

Ранее Telegraf.news писал, что мобильный оператор МТС запустил предновогоднюю акцию, предложив белорусам приобрести новый смартфон всего за 1 рубль. Для этого нужно впервые подключиться к домашнему Интернету или стать абонентом МТС, если раньше вы были приверженцем другого оператора. При этом в компании уточнили: специальное предложение действует до 31 декабря.

Белорусам дали 42 дня, чтобы купить смартфон за 1 рубль. Что для этого нужно?