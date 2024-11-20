Мобильные операторы пообещали белорусам 50%-ную скидку на 6 месяцев и "удвоенную начинку" 20 тарифов. Надолго?

Опубликовано: 20.11.2024 12:40 , Обновлено: 20.11.2024

Несмотря на то, что до Нового года ещё больше месяца, мобильные операторы уже начали радовать белорусов праздничными акциями. Например, life:) пообещал удвоить "начинку" своего тарифа, то есть количество минут и трафика, которое было предусмотрено при подключении. Тем временем в МТС решили предоставить новым клиентам 50%-ную скидку на абонплату в течение полугода, а в А1 — "подарить" смартфон или ноутбук всего за 10 копеек.

В компании life:) пообещали, что с 1 декабря по 31 января каждый абонент может воспользоваться «начинкой» своего тарифа в удвоенном формате. Другими словами, мобильный оператор увеличил трафик и звонки к базовому наполнению всех тарифных планов.

Как это работает? В пресс-службе объяснили: там, где включены и гигабайты, и минуты, удваиваются оба типа трафика. Если в тариф входит только Интернет — умножаются ГБ, если только звонки — начисляются минуты. Например, абонент на тарифе “Бесконечный” вместо 15 ГБ на неограниченной скорости получит сразу 30. Магия сработает и с минутами — их станет 800 вместо 400, пообещали в life:).

[info_b]Исключение — тариф “Бесконечный Pro Max”. Так как в него уже включены безлимит Интернета на неограниченной скорости и минут во все сети, абонентам подарят 10 ГБ в роуминге в России.[/info_b]

“Объём трафика, который потребляют наши абоненты в предновогодний сезон и в сами даты зимних праздников из года в год растёт. Это как раз то время, когда мы живём в режиме х2”, — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу Мурат Алтунташ.

С полным списком тарифов и бонусов можно ознакомиться на официальном сайте оператора

В МТС — скидка 50% на 6 месяцев абонплаты

Тем временем другой мобильный оператор — МТС — в преддверии новогодних праздников запустил сразу несколько праздничных предложений для новых клиентов всех возрастов. Пользователи, которые подключат услуги связи до 14 января, получат сниженную абонентскую плату и скидки на дополнительные сервисы, пообещали в компании.

“Активные и общительные белорусы смогут подключить тарифный план «Безлимитище MAX» со скидкой 50% на абонплату на полгода — всего 19,90 белорусских рублей в месяц. В тариф включены неограниченные звонки во все сети и безлимит мобильного трафика с услугой «Турбо безлимит» за 0 рублей. В дополнение к этому новые пользователи получат доступ к видеосервису МТС ТВ за 0 рублей на 30 дней”, — заявили в пресс-службе МТС.

Также новым клиентам МТС пообещал «положить под ёлочку» скидку до 30% на другие тарифные планы из линеек #Супер» и #Безлимитище. К ним компания решила добавить 2 месяца подписки “МТС Премиум” с музыкой, книгами, фильмами и “другими возможностями”.

Детям и подросткам при подключении к тарифному плану «Супер Junior» МТС пообещал ещё больше “защиты с заботой от переплат”. Вместе с безлимитом на связь с родителями и безлимитным трафиком в тариф включили 1 месяц бесплатного родительского контроля и антивирусной защиты смартфона ребёнка c Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids.

“Люди старшего возраста при подключении к специальному тарифу «Заботливый» получат бесконечное количество минут в сети в МТС и безлимит интернета за 5,90 рублей в первый месяц, а затем — 11,90 рублей”, — отметили в компании.

В А1 — смартфон или ноутбук за 10 копеек

Мобильный оператор А1 объявил беспрецедентную акцию: с 15 ноября по 15 января 2025 года белорусам предоставили возможность приобрести новый смартфон или ноутбук всего за 10 копеек. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим», который включает домашний и мобильный Интернет, онлайн-кинотеатр, Wi-Fi роутер и безлимит минут.

На сайте мобильного оператора [link href=“https://support.a1.by/ofitsialnaya-informatsiya/pravila/pravila-provedeniya-reklamnoy-aktsii-vau-skidka-vremya-deystvovat/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что принять участие в акции могут граждане Беларуси, иностранцы или лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Для того, чтобы стать обладателем Xiaomi Redmi Note 13 (6/128GB) или ноутбука Oliver Book A1 Kit, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим» стоимостью… 49 рублей в месяц. В него входят:

домашний интернет до 100 Мбит/ с;

мобильная связь (безлимит ГБ и минут);

онлайн-кинотеатр;

Wi-Fi роутер 2,4/ 5 Ггц от 2,22 руб/ мес.

К слову, акция предусматривает не только новый смартфон или ноутбук на выбор. Если всё это у вас уже есть, А1 предлагает воспользоваться другим бонусом — скидкой 25% на 6 месяцев. То есть тарифный план в первые полгода обойдётся абонентам в 36,75 вместо 49 рублей в месяц.

Ранее Telegraf.news писал, что национальный оператор электросвязи «Белтелеком» объявил 50%-ную скидку для всех любителей книг. Так, с 1 ноября по 15 января новые абоненты «могут погрузиться в мир чтения», оформив подписку на один из тарифных планов электронного сервиса «Литрес».

Скидка — 50%. «Белтелеком» предложил «окунуться в мир чтения», снизив цену на электронные книги