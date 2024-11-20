Белорусам дали 42 дня, чтобы купить смартфон за 1 рубль. Что для этого нужно?

Опубликовано: 20.11.2024 17:22 , Обновлено: 26.11.2024

Мобильный оператор МТС запустил предновогоднюю акцию, предложив белорусам приобрести новый смартфон всего за 1 рубль. Для этого нужно впервые подключиться к домашнему Интернету или стать абонентом МТС, если раньше вы были приверженцем другого оператора. При этом в компании уточнили: специальное предложение действует до 31 декабря.

В пресс-службе компании уточнили: для новых обладателей SIM-карт акция возможна при подключении тарифа “Безлимитище” с услугой «Безлимит во все сети» со скидкой 100% на 1-ый календарный месяц. По мнению представителей МТС, это позволит белорусам “без ограничений” общаться с близкими и пользоваться мобильным трафиком.

При подключении Интернета в квартиру специальную цену на смартфон можно получить на «Тарифище Плюс» с повышенной скоростью до 200 Мбит/с и включённым МТС ТВ max для 5 устройств, объяснили в пресс-службе мобильного оператора. Там обратили внимание, что акция «Смартфон бонусом» действует до конца текущего года.

Сколько стоят сами тарифы?

Согласно информации на сайте МТС, мобильная связь на “Безлимитище” обойдётся в 34,90 рубля (напомним, первый месяц — бесплатно). Домашний Интернет на “Тарифище Плюс” стоит 50 рублей в месяц. При этом в компании уточнили: получить смартфон за 1 рубль смогут только те, кто подпишет обязательное соглашение на пользование одним из вышеуказанных тарифов в течение 3 лет.

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У А1 — новый смартфон ещё дешевле

Мобильный оператор А1 объявил беспрецедентную акцию: с 15 ноября по 15 января 2025 года белорусам предоставили возможность приобрести новый смартфон или ноутбук всего за 10 копеек. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим», который включает домашний и мобильный Интернет, онлайн-кинотеатр, Wi-Fi роутер и безлимит минут.

На сайте мобильного оператора сказано, что принять участие в акции могут граждане Беларуси, иностранцы или лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Для того, чтобы стать обладателем Xiaomi Redmi Note 13 (6/128GB) или ноутбука Oliver Book A1 Kit, нужно подключить тарифный план «#ВсёвДом Анлим» стоимостью… 49 рублей в месяц. В него входят:

домашний интернет до 100 Мбит/ с;

мобильная связь (безлимит ГБ и минут);

онлайн-кинотеатр;

Wi-Fi роутер 2,4/ 5 Ггц от 2,22 руб/ мес.

К слову, акция предусматривает не только новый смартфон или ноутбук на выбор. Если всё это у вас уже есть, А1 предлагает воспользоваться другим бонусом — скидкой 25% на 6 месяцев. То есть тарифный план в первые полгода обойдётся абонентам в 36,75 вместо 49 рублей в месяц.

В life:) — шанс выиграть 10 тысяч рублей

Между тем ещё один крупнейший оператор Беларуси [link href=“https://life.com.by/company/actions/ad-game” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнил [/link], что до 30 ноября у жителей страны есть возможность принять участие в игре, выигрыш в которой сулит ни много ни мало — 10 тысяч рублей.

Для этого нужно перенести свой номер в life:) из сети другого оператора, оплачивать во время выбранный тариф и… ждать удачи. В пресс-службе компании обратили внимание, что, помимо основного приза, каждую неделю разыгрывают 17 сертификатов на сумму 2000 рублей на покупки в Интернет-магазине.

Ранее Telegraf.news писал: несмотря на то, что до Нового года ещё больше месяца, мобильные операторы уже начали радовать белорусов праздничными акциями. Например, life:) пообещал удвоить “начинку” своего тарифа, то есть количество минут и трафика, которое было предусмотрено при подключении.

Мобильные операторы пообещали белорусам 50%-ную скидку на 6 месяцев и «удвоенную начинку» 20 тарифов. Надолго?