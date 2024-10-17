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Скидка — 100%. "Белтелеком" объявил акцию для "киноманов" и "любителей путешествий". Какие ещё 6 каналов теперь бесплатные?

Скидка — 100%. "Белтелеком" объявил акцию для "киноманов" и "любителей путешествий". Какие ещё 6 каналов теперь бесплатные?
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Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" объявил 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на 6 телеканалов с фильмами для "киноманов, спортивных болельщиков и любителей путешествий", где "каждый найдёт что-то интересное для себя". Правда, в "Белтелекоме" отметили, что предложение действительно только на протяжении месяца.

В пресс-службе национального оператора электросвязи сообщили, что с 17 октября “Белтелеком” предоставляет возможность бесплатного просмотра 6 телеканалов с “эксклюзивным контентом” для всей семьи, среди которых:

  1. TV 1000 Premium (кнопка 181),
  2. TV 1000 Megahit (кнопка 182),
  3. TV 1000 Comedy (кнопка 183),
  4. ViP Serial (кнопка 184)
  5. «Спортивный телеканал Viasat HD» (кнопка 185),
  6. Viasat Nature/ Viasat History HD (кнопка 186).

[info_b]Подключить пакет «VIP HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». После того, как акция завершится, перечисленные выше телеканалы будут платными.[/info_b]

К слову, днём ранее “Белтелеком” объявил ещё одну 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет “Семейный HD”, который включает в себя 6 телеканалов “для всей семьи”. В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2024 года.

Так, на протяжении октября, ноября и декабря новые пользователи услуг «Белтелекома» могут абсолютно бесплатно подключить пакет «для уютных киновечеров», в который входят телеканалы:

  1. VHS,
  2. «Феникс плюс кино»,
  3. Live Music Channel,
  4. «Советские мультфильмы»,
  5. «Охотник и рыболов»,
  6. «Еда Премиум Международный».

При этом в «Белтелекоме» [link href=“https://t.me/bybeltelecom/6058” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что скидка 100% предоставляется на два месяца с момента подключения. А подключить пакет «Семейный HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». После того, как акция завершится, стоимость 6 платных телеканалов составит 3,5 рубля в месяц.

Что ещё нового?

Ранее «Белтелеком» сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили «сотни часов эксклюзивного контента премиального качества», а также «крупнобюджетные» сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

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Помимо этого, в конце июля «Белтелеком» запустил вещание нового телеканала на 73 кнопке. Отныне любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.

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