Скидка — 100%. "Белтелеком" объявил акцию для "киноманов" и "любителей путешествий". Какие ещё 6 каналов теперь бесплатные?

Опубликовано: 17.10.2024 17:13 , Обновлено: 17.10.2024

Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" объявил 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на 6 телеканалов с фильмами для "киноманов, спортивных болельщиков и любителей путешествий", где "каждый найдёт что-то интересное для себя". Правда, в "Белтелекоме" отметили, что предложение действительно только на протяжении месяца.

В пресс-службе национального оператора электросвязи сообщили, что с 17 октября “Белтелеком” предоставляет возможность бесплатного просмотра 6 телеканалов с “эксклюзивным контентом” для всей семьи, среди которых:

TV 1000 Premium (кнопка 181), TV 1000 Megahit (кнопка 182), TV 1000 Comedy (кнопка 183), ViP Serial (кнопка 184) «Спортивный телеканал Viasat HD» (кнопка 185), Viasat Nature/ Viasat History HD (кнопка 186).

[info_b]Подключить пакет «VIP HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». После того, как акция завершится, перечисленные выше телеканалы будут платными.[/info_b]

К слову, днём ранее “Белтелеком” объявил ещё одну 100%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет “Семейный HD”, который включает в себя 6 телеканалов “для всей семьи”. В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2024 года.

Так, на протяжении октября, ноября и декабря новые пользователи услуг «Белтелекома» могут абсолютно бесплатно подключить пакет «для уютных киновечеров», в который входят телеканалы:

VHS, «Феникс плюс кино», Live Music Channel, «Советские мультфильмы», «Охотник и рыболов», «Еда Премиум Международный».

При этом в «Белтелекоме» [link href=“https://t.me/bybeltelecom/6058” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что скидка 100% предоставляется на два месяца с момента подключения. А подключить пакет «Семейный HD» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». После того, как акция завершится, стоимость 6 платных телеканалов составит 3,5 рубля в месяц.

Что ещё нового?

Ранее «Белтелеком» сообщил о запуске трёх новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 7 октября белорусам предложили «сотни часов эксклюзивного контента премиального качества», а также «крупнобюджетные» сериалы разных жанров – от драмы до комедии. Правда, как долго продлится вещание, в компании не уточнили.

Помимо этого, в конце июля «Белтелеком» запустил вещание нового телеканала на 73 кнопке. Отныне любители документальных фильмов и журналистских расследований смогут насладиться контентом телеканала Top Secret. Правда, как долго продлится вещание, непонятно, ибо в организации подчеркнули: канал запустили в тестовом режиме.