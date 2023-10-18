СК рекомендовал белорусам открыть три банковских счёта. Зачем?

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Опубликовано: 18.10.2023 16:10 , Обновлено: 18.10.2023

Следственный комитет рекомендовал белорусам хранить свои денежные накопления на трех разных банковских счетах. Как пояснил 18 октября заместитель начальника главного управления цифрового развития СК Иван Судникович, это позволит дополнительно обезопасить их от хищений.

При этом представитель Следственного комитета признал, что стопроцентной защиты от хищения денежных средств сегодня не существует.

“Пока доступ к деньгам есть у владельца, его может получить и преступник”, - заявил Судникович на пресс-конференции по кибербезопасности, которая сегодня прошла в Минске.

В ведомстве дали белорусам конкретные рекомендации, которые могут помочь им сохранить свои накопления, в частности, в СК рекомендовали пользоваться правилом трех счетов.

“В основном, наши граждане не соблюдают его и аккумулируют все деньги на одном счете. Бывает и так, что человек хранит накопления, которые он собрал за всю жизнь, на том же счете, с которого рассчитывается в магазине”, - рассказал Иван Судникович.

Правило трёх счетов, по словам представителя СК, заключается в том, чтобы разделить свои накопления на три банковских счёта:

Основной счет с накоплениями (это может быть вклад в банке, куда человек кладёт деньги под проценты). Счёт для расчетов в интернете (это может быть виртуальная, а не физическая банковская карта; на неё правоохранители рекомендуют перечислять ровно ту сумму, которую нужно потратить на конкретную покупку. Таким образом, даже если киберпреступники украдут данные этой карты, они смогут списать со счета только эту сумму, а до остальных средств добраться не смогут). Счёт с реальной банковской картой, с которой человек может совершать ежедневные покупки в магазине (на нее также рекомендуют зачислять строго ту сумму, которую человек тратит в течение месяца).

Ещё одним способом дополнительной защиты от хищений в СК назвали страхование. Более того, по словам Судниковича, в настоящее время правоохранительные органы прорабатывают вопрос о том, чтобы сделать страхование банковского счета обязательным для белорусов.

Напомним, ранее милиция призвала белорусов бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов. По данным МВД, в Беларуси участились случаи нового способа мошенничества, при котором “жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам”.

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Кроме того, Телеграф рассказывал, что жителям Беларуси недавно начали звонить по телефону и предупреждать, что они якобы нарушают закон, храня на руках определенную сумму денег. В официальном Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома пояснили, что происходит.

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