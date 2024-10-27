Сивак рассказал, почему в Беларуси струнный транспорт "не выстрелит". Что хочет развивать?

Опубликовано: 27.10.2024 11:50 , Обновлено: 27.10.2024

Вице-премьер белорусского правительства Анатолий Сивак заявил, что не видит перспектив в развитии в ближайшее время струнного транспорта в стране. По его словам, у такой технологии, что пытались тестировать в Марьиной Горке в Минской области, есть много проблем.

“Струна – пока сегодня технически не решенная проблема, потому что все равно это провисание, это точки, это колебания. И в безопасности плане… Я не думаю, что в ближайшее время этот вид транспорта каким-то образом выстрелит. Единичные проекты могут быть”, – заявил чиновник.

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По его словам, в Беларуси стоит сосредоточиться на более реальных перспективах - и развивать железнодорожное сообщение, которое “немножко притормозили”. Анатолий Сивак пообещал, что в следующей пятилетке власти намерены вернуться к развитию “городских электричек”, суть которых - соединять Минск с городами-спутниками.

Что за струнный транспорт?

Идею струнного транспорта в 1977 году начал разрабатывать старший инженер Гомельского дорожно-строительного треста №2 Анатолий Юницкий. В 90-х и 2000-х годах он начал испытания первых прототипов. Затем создал компанию SkyWay, которая собирала деньги на разработку с помощью краудфандинга. В Марьиной Горке в Минской области был создан полигон и несколько тестовых линий струнного транспорта. Однако коммерческих линий в Беларуси так и не появилась. А на территории предприятия в Марьиной Горке теперь работает популярная база отдыха с рыбалкой, пиццерией, домиками для отдыха.

Сама же идея струнного транспорта получила неоднозначные оценки. Среди учёных были и категорические противники. Так замминистра транспорта правительства Московской области завкафедрой автомобильных перевозок МАДИ Норайр Блудян заявил уверен, что с технической точки зрения струнный транспорт — абсолютно нереализуемый проект. Все потому что не могут быть решены или реализация будет дорогой таких проблем: посадка-высадка пассажиров, надежность подвесного состава, безопасность.

А российский профессор Владимир Зылев на основе компьютерного моделирования струнного транспорта сделал вывод, что стандартный вагончик уже после первого пролета улетит в небо и пролетит над струной около 20 метров. А максимальное ускорение внутри превысит 9G, что смертельно для человека.

Тем не менее, на сайте компании утверждают, что к нее есть уже готовые к реализации решения для городских перевозок под названием uST. В компании заверили, что стоимость возведения транспортно-инфраструктурных комплексов uST “при равных условиях может составлять от 50 % стоимости строительства подвесных канатных дорог, от 10 % стоимости строительства легкорельсовых транспортных систем и от 4 % стоимости строительства метрополитена”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября поручил построить наземное метро из Минска в его города-спутники. Слова об этом прозвучали при разговоре о “перенаселении” столицы.

Лукашенко поручил построить метро из Минска в города-спутники. Но есть нюанс