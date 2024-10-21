Нашли 2 млрд долларов? Власти Беларуси пообещали построить от Бреста до Москвы скоростную трассу

Опубликовано: 21.10.2024 17:00 , Обновлено: 21.10.2024

Александр Лукашенко 21 октября заявил, что практически договорился с президентом РФ о совместной реконструкции трассы М1, которая в Беларуси пролегает от Бреста до границы Российской федерацией в Смоленской области.

“С Президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный”, - заявил президент Беларуси.

По его словам, необходимость ремонта дорог возникла из-за желания властей не потерять поток грузоперевозок. “Если мы не будем основные трассы поддерживать в нормальном состоянии, к нам никто не поедет. Значит, не будет денег вообще на дорожное строительство. Поэтому люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги”, - пообещал Александр Лукашенко.

Других подробностей его пресс-служба не сообщила. Однако вопрос реконструкции самой протяженной международной трассы М1 на территори Беларуси стоит уже давно.

Где взять 1,9 млрд долларов?

В 2023 году Сергей Леончик, глава управления развития автодорог Минтранспорта Беларуси рассказывал, что реконструкция трассы М1 тогда даже не планировалась из-за большой стоимости проекта. По его словам, сейчас ведомству “не по силам перейти на такие масштабные проекты”.

По словам чиновника, к этому вопросу можно было бы вернуться, «когда приведем всю нашу опорную местную сеть и республиканские дороги в очень хорошее состояние. «Когда мы это сделаем, нам будет по силам перейти на такие масштабные проекты», — заключил Сергей Леончик.

Хотя ещё в 2021 году вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак заявлял, что реконструкция основной транзитной трассы Беларуси, М-1, обойдётся в 1,9 млрд долларов. По его словам, работы должны оплачиваться за счёт привлечения кредитных ресурсов. Более того, Сивак заявлял, что реализация данного проекта тогда уже началась — проводилась проектная работа и параллельно велись переговоры с различными банками о финансировании реконструкции.

По словам вице-премьера, М-1 планировалось преобразовать в «автомагистраль бесперебойного движения» протяженностью 610 км, аналогов которой в стране нет. Приступить к этапу строительства, по словам Сивака, планировалось во второй половине 2023 года.

Новость Телеграф