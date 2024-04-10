Штраф до 4000 рублей. В налоговой рассказали, кому из белорусов нельзя торговать искусственными цветам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.04.2024 11:15 , Обновлено: 10.04.2024

Несмотря на то, что в Беларуси изготовление искусственных цветов официально относится к ремесленной деятельности, далеко не всегда торговля этой продукцией, заполоняющей белорусские рынки в преддверии Радуницы, законна. В инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Могилёва объяснили, когда такая торговля для белорусов может обернуться немалым штрафом.

Так, согласно Указу президента №364 “Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности” от 9 октября 2017 года, белорусские ремесленники имеют право заниматься самостоятельным изготовлением искусственных цветов и свободно продавать их, уплачивая налоги за свою деятельность.

Однако нередко на прилавках на рынках перед днём поминовения усопших (в этом году белорусские католики отмечали её 9 апреля, а православные - отметят 14 мая) появляются покупные искусственные цветы, которые некоторые выдаются за продукцию собственного производства. Такие манипуляции уже грозят административной ответственностью.

“Физическое лицо – ремесленник не вправе заниматься реализацией покупных искусственных цветов. Для продажи покупных искусственных цветов физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя”, - пояснили налоговые инспекторы местному порталу MogilevNEWS.by.

Правоохранители могут расценить такую деятельность как незаконную (осуществляемую без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии)) и привлечь к административной ответственности по пункту 2 статьи 13.3 КоАП Беларуси. Максимальное наказание по данной статье - штраф до 100 базовых величин (на сегодня это 4000 рублей), а также конфискация “предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения”. Кроме того, правоохранители имеют право конфисковать до 100% дохода , полученного в результате незаконной деятельности.

Отметим, что в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды ранее призывали белорусов и вовсе отказаться от использования искусственных цветов на кладбищах. Как сообщал Telegraf.news, на полигоны твердых коммунальных отходов ежегодно вывозят около миллиона тонн пластика, который из украшения превращается в мусор, порой весьма токсичный и опасный для здоровья. Между тем, существуют более безопасные, экологичные и не менее красивые альтернативы.

Почему белорусам нельзя нести на кладбища искусственные цветы? Чиновники и Церковь предупредили о последствиях