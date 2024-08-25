Штраф до 4000 рублей. Юрист рассказал, когда налоговики могут прийти к белорусским "декретницам"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.08.2024 14:34 , Обновлено: 25.08.2024

Многие белорусы не любят сидеть без дела и готовы потратить свободное время на подработки. Иногда самым простым способом кажется - что-то продать в Интернете. В такой деятельности участвуют и подростки, которые штурмуют секондхенды в поисках вещей, которые потом можно выгодно продать на барахолках. А ещё заработать лишнюю копейку стараются белоруски, ушедшие в декретный отпуск.

Растить ребенка - дело затратное, и дополнительный доход тут как нельзя кстати. “Декретницы” частенько занимаются продажей и перепродажей детских вещей, одежды для мам на интернет-барахолках. Однако иногда за такое можно получить не только штраф, но ещё и конфискацию.

Юрист Иван Райкевич в интервью для госгазеты sb.by уточнил, что не всякая продажа б/у вещей в интернете считается предпринимательской деятельностью. Тут нужно, чтобы совпало несколько факторов.

В МАРТ предупредили, когда с белорусов потребуют оплатить налоги за Интернет-отзывы о кафе

“В статье 1 Гражданского кодекса говорится, что предпринимательской считается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, направленная на систематическое получение прибыли. То есть если кто-то купил компьютер, но со временем решил продать его, чтобы взять модель помощнее, это не считается предпринимательской деятельностью. Но если вы систематически скупаете старое «железо», чините его и выставляете на продажу на онлайн-площадках, это уже требует регистрации ИП и уплаты налогов”, - рассказал юрист.

По его словам, такой же подход применяется и в отношении “популярной среди декретниц практики, когда они выискивают в секонд-хендах детскую одежку известных марок, приводят в хороший вид, делают красивые фото и продают вдвое дороже”.

Иван Райкевич напомнил, что согласно статье 13.3 КоАП РБ, за такую незаконную предпринимательскую деятельность положен штраф до 100 базовых (а это 4000 рублей) и до 100% дохода, могут и конфисковать товар.

Тем не менее, прийти могут к белорусам не только за интернет-торговлю без регистрации. Министерство по налогам и сборам (МНС) в мае 2024 года изменило критерии камеральных проверок физических лиц из-за превышения расходов над доходами. Минимальный порог превышения, который может послужить причиной соответствующей проверки, повысили. Однако, расслабляться не стоит. Кому стоит ждать проверок читайте по ссылке ниже.

МНС изменило критерии проверки белорусов из-за превышения доходов. Кому приготовиться?

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам рассказали, кто из белорусов может не платить подоходный налог за продажу грибов, ягод и другой дикорастущей продукции. Напомним, если ранее такая привилегия была доступна всем, то с 2022 года некоторые жители Республики обязаны платить в госказну налог от реализации даров леса.

МНС назвало 2 случая, когда белорусам не нужно платить налог за сбор ягод и грибов. А кого обяжут отдать 10% от прибыли?