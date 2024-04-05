Сеть супермаркетов для детей "Буслiк" закрыла все магазины в Беларуси

Опубликовано: 05.04.2024 17:34 , Обновлено: 25.04.2025

Сеть детских супермаркетов "Буслiк" закрыла все свои магазины в Беларуси. Это следует из данных Торгового реестра Беларуси, обратил внимание портал Sputnik.

Согласно сведениям реестра, у сети было около двух десятков магазинов в Беларуси 2024 году. Сайт компании buslik.by тоже не работает: “ведутся технические работы”.

Однако в реестре банкротов и госрегистре пока не обозначено, что юрлицо ликвидируется или банкротится.

Telegraf.news ранее писал, что на момент 10 января 2024 года в Беларуси работало 14 магазинов “Буслiк”, из них 8 - в Минске, остальные - в Пинске, Могилеве, Гомеле, Гродно и Витебске.

Когда у сети начались проблемы

Они появились в 2023 году. Выручка компании снижалась в течение всего года. В ноябре 2023 года руководство сети пожаловалось в Мингорисполком на нерентабельность и попросило посодействовать в предотвращении банкротства и экономической несостоятельности. В октябре 2023 года польский инвестор сети – компания CDRL – сообщил об «утере контроля» над дочерней компанией в Беларуси и угрозе ее банкротства. В CDRL также заявили о списании просроченной дебиторской задолженности сети в размере 1,7 млн злотых (более $400 тыс.) и приостановке дальнейших поставок товаров в Беларусь. «Буслiк» на грани банкротства? Торговая сеть пожаловалась в Мингорисполком на нерентабельность

Первый магазин “Буслiк” появился в Минске в 2006 году. Спустя десять лет было свыше 40 торговых точек. Основатель сети Сергей Мисяченко привлекал финансирование Европейского банка реконструкции и развития, поэтому он получил долю в бизнесе порядка 25%. В 2018 году около 90% доли сети продали компании CDRL.

В Беларуси за три месяца стало в 3 раза меньше детских магазинов «Буслiк». Что происходит?