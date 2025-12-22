Сеть "Остров чистоты" сменила концепцию. Забегать на перекус как в кафе, но по цене магазина?

Опубликовано: 22.12.2025 10:14 , Обновлено: 22.12.2025

Компания «АйландГрупп», юридический собственник сети магазинов "Остров чистоты и вкуса" провела ребрендинг. Уже в нескольких городах Беларуси магазины сети открылись в новом фирменном оформлении и под новой торговой маркой. Теперь она более лаконичная - "Остров".

О ребрендинге компании, некогда крупнейшей в стране сети магазинов бытовой химии и хозтоваров, было объявлено ещё в августе. Тогда в официальных соцсетях компании, которая постепенно возвращалась на белорусский рынок после череды финансовых кризисов, фирменные зелёные и синие цвета сменились на ярко-жёлтый и строгий чёрный.

И вот покупатели увидели ребрендинг в действии - новые фирменные цвета появились и в оформлении магазинов. На днях компания открыла несколько новых торговых точек - уже под новым лаконичным названием “Остров”. Неделю назад в новом стиле открыли третий магазин в Бобруйске, а перед выходными - очередную точку в Минске. Всего по стране сеть насчитывает уже 55 магазинов.

Впрочем, в самой компании подчеркнули, что одним лишь визуальным ребрендингом и названием всё не ограничивается - меняется и сам формат магазинов. Как отметил портал belretail, сеть решила взять на вооружение концепцию ultra-convenience.

“Это формат небольших магазинов, где удобно совершать ежедневные покупки у дома, перекусить на месте как в кафе, но по цене магазина, а также найти любимые товары для красоты и ухода за собой”, - пояснили в компании.

Сеть «Остров чистоты» провела ребрендинг – «Это не просто так!»

Судя по кадрам из вновь открывшихся магазинов, которыми компания поделилась в своих соцсетях, по сути, компания отказалась от первоначальной узкой специализации и превратила свои торговые площадки в классические “магазины у дома” - самый распространённый формат магазинов в Беларуси. На прилавках таких магазинов можно найти весь спектр товаров - от самых ходовых продуктов питания до бытовой химии, косметики и товаров для дома.

К примеру, сейчас на “супер-скидках” в сети можно купить слабосолёную форель по 13,35 рубля, подсолнечное масло по 3,99 рубля, туалетную бумагу по 3,95 рубля и мужской подарочный набор за 22,99 рубля.

Как и большинство компаний в стране, “Остров” также пообещал активно расширять ассортимент белорусских товаров от местных производителей.

Кроме того, компания установила акционные дни для определённых товаров:

по понедельникам с утра (с 9:00 до 13:00) скидку до 11% пообещали пенсионерам,

по средам - день питомца со скидками до 14% на товары для домашних животных,

в “чистый” четверг - до 15% скидка на товары для стирки, уборки и чистоты в доме,

акция выходного дня - с пятницы по воскресенье, на выделенный ассортимент товаров,

в день красоты, который будут периодически объявлять - скидка до 20%.

Напомним, недавно в Беларуси выставили на продажу целую сеть розничных магазинов детских товаров и игрушек FUNtastik. В ней насчитывается 22 торговые точки по всей Беларуси. Магазины детских игрушек под таким названием можно увидеть, помимо Минска, в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Речице и Барановичах.

В Беларуси выставили на продажу сразу целую сеть магазинов