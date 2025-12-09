В Беларуси выставили на продажу сразу целую сеть магазинов
На площадке biz24 появилось объявление о продаже целой сети розничных магазинов детских товаров и игрушек FUNtastik.
По данным издания Office Life, всего в торговой сети насчитывается 22 торговые точки по всей Беларуси. Магазины детских игрушек под таким названием можно увидеть, помимо Минска, в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Речице и Барановичах.
Издание сообщило, что владелец предлагает разные варианты: от покупки всей сети до продажи отдельных точек или даже торгового оборудования.
Правда, стоимость потенциальной сделки не разглашается и будет согласована только после переговоров.
Естественно, продавец заверяет, что магазины имеют устойчивый трафик посетителей, встроенный товарный учёт и соответствуют всем высоким стандартам обслуживания. Стоит добавить к этому узнаваемый бренд, а также раскрученный сайт funtastik.by и соцсети.
О причинах продажи белорусской сети магазинов детских товаров пока неизвестно.