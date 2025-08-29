Сеть «Остров чистоты» провела ребрендинг – «Это не просто так!»

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Опубликовано: 29.08.2025 09:10 , Обновлено: 29.08.2025

Внимательные белорусы заметили изменение цветовой палитры в социальных сетях популярной некогда сети магазинов бытовой химии и хозтоваров "Остров чистоты". Свежие зелёные и синие цвета, характерные для первоначального логотипа компании, сменились на ярко-жёлтый и строгий чёрный. "И это не просто так!" - заявили в пресс-службе компании, 28 августа официально объявив о ребрендинге.

В этот день сменилось фото официального аккаунта компании в Instagram и Telegram. На нём больше нет голубых капель и свежего зелёного листика - их сменила стильная чёрно-бело-жёлтая пташка, а название компании усекли до лаконичного “Остров”, выполненного в ярко-жёлтом цвете на чёрном фоне.

Новый логотип сети

“Честно признаться, для всей нашей команды Острова — это не просто смена лого. Это про смену айдентики нашей сети, про новое начало уже легендарной истории, про яркие солнечные лучи, которые, не смотря ни на что, смогли пробиться сквозь серые тучи обстоятельств”, - прокомментировали ребрендинг в компании.

На официальных страничках компании в соцсетях уже несколько недель назад можно было заметить резкий переход к новой, более яркой цветовой гамме.

Скриншот из официального Instagram-аккаунта сети

Планируется ли переходить к ней и в оформлении физических магазинов, в компании не уточнили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце первый заместитель директора сети “Остров чистоты” Наталья Наумова рассказала, что происходит с некогда обширной торговой сетью и заработают ли снова закрытые магазины — многие из них второй год остаются закрытыми, но не снятые вывески намекают на то, что точки в истории бренда не поставлена.

Стало известно, что будет с магазинами «Остров чистоты» в Беларуси