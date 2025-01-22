"СберБанк" разрешил белорусам пополнять российские номера. Как?

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Опубликовано: 22.01.2025 16:54 , Обновлено: 22.01.2025

В пресс-службе белорусского "СберБанка" сообщили, что у жителей нашей страны появилась возможность пополнять номера российских мобильных операторов. Это актуально для тех, кто часто или по необходимости ездит в соседнюю страну по работе или другим делам. Правда, положить деньги можно только на три сотовых оператора РФ.

В “СберБанке” заверили, что отныне клиенты могут “быстро и выгодно” пополнить российские номера МТС, “Билайн” и Тele2. Основными преимуществами такой возможности назвали следующие:

отсутствие комиссии за оплату,

зачисление в режиме онлайн,

доступность платежей 24/7.

[info_b]Однако важным условием является курс обмена белорусских рублей на российские, который в финучреждении установили на уровне Нацбанка + 6%. [/info_b]

Как пополнить российский номер?

Сделать это можно следующим образом: ЕРИП > Мобильные операторы > Зарубежные операторы. Услуги банка так и помечены: «СберБанк». Также в пресс-службе “для удобства” поделились кодами операций в той же системе ЕРИП:

МТС Россия — “СберБанк” (номер в ЕРИП — 5315371); Билайн Россия — “СберБанк” (номер в ЕРИП — 5315351); Тele2 Россия — “СберБанк” (номер в ЕРИП — 5315361).

Ранее Telegraf.news писал, что на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи рассказали о тарифах после отмены роуминга, которую назначили на 1 марта 2025 года. По словам депутатов, они будут “комфортными” для жителей обеих стран.

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