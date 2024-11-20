Власти Беларуси и России озвучили "комфортные тарифы" после отмены роуминга. Сколько дали минут, а сколько — трафика?

Опубликовано: 20.11.2024 20:20 , Обновлено: 20.11.2024

На заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи рассказали о тарифах после отмены роуминга, которую назначили на 1 марта 2025 года. По словам депутатов, они будут "комфортными" для жителей обеих стран.

По представленной информации, с 1 марта 2025 года для белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства будут доступны услуги по тарифам, сопоставимым со стоимостью услуг в домашней сети, передало “БелТА”. Ожидается, что в течение календарного месяца абоненты получат не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 ГБ Интернета, заявили в пресс-службе.

К слову, в июне этого года посол РБ в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусам не стоит рассчитывать на безлимитный роуминг. Так, согласно «промежуточным решениям», которые ранее приняли на встрече группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, власти отказались от идеи безлимита и выработали «ориентировочные тарифы».

[info_b]Роуминг — это возможность общаться за пределами страны, в которой зарегистрирована SIM-карта. Он позволяет человеку созваниваться или вести переписку, используя одну и ту же SIM-карту на родине и за рубежом.[/info_b]

Как пояснил белорусский посол, введение безлимита после отмены роуминга создало бы слишком высокую нагрузку на операторов обеих стран. На министерской встрече в качестве ориентировочных тарифов регуляторам и мобильным операторам предложили следующие цифры (в месяц):

300 минут исходящих звонков,

20-25 МБ трафика.

Тогда Крутой заявил, что «для среднестатистического пользователя этого достаточно». Более того, по словам дипломата, этот вопрос планировали закрыть к 25-летию Союзного договора, которое отметят в декабре 2024 года. Однако сперва МИД РФ предложил «отодвинуть» эту дату на 1 января 2025 года, а ещё позже премьер-министр Беларуси Роман Головченко озвучил новые сроки — 1 марта 2025 года.

Интересно, что вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью поднимается регулярно. Ещё в 2018 году Михаил Мясникович, занимавший тогда пост председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси и его российская коллега Валентина Матвиенко заявляли, что буквально через год-полтора между странами «не будет роуминговых проблем». Однако на деле отмену роуминга постоянно откладывали. Станет ли “мартовская” дата окончательной, покажет время.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, когда в отечественных поездах появится возможность без проблем пользоваться звонками и Интернетом. По словам замминистра ведомства Павла Ткача, планы по развитию сети подвижной сотовой связи есть, однако существуют некоторые нюансы.

Когда в белорусских поездах появится Интернет без тормозов? В Минсвязи рассказали, почему до сих пор не сделали