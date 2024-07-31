"Самый сильный скачок с 2023 года" - В Польше объявили о росте инфляции. Где выше - в Беларуси, Литве, Латвии или России?

📊 Анализ

Опубликовано: 31.07.2024 13:41 , Обновлено: 31.07.2024

Годовая инфляция в июле в Польше составила 4,2%, сообщили в Центральном статистическом управлении Польши (аналог белорусского Белстата). Это существенное изменение, поскольку еще месяц назад инфляция была 2,6%.

Прогнозы экспертов были крайне разноплановыми, однако в среднем предсказывали рост на 4,4%. А это означает, что инфляция в Польше достигла уровня несколько ниже ожидаемого.

В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года

Местные эксперты заявили, что причиной стал рост тарифов на электроэнергию и газ (+11,8%). Выросли и другие услуги ЖКХ, в том числе, тарифы на воду (и канализацию). А вот цены на продукты питания особо не менялись.

Бартош Савицкий, аналитик Cinkciarz.pl, написал, что июльская статистика по ценам “стала самым сильным скачком с января 2023 года”.

А вот в Польском экономическом институте (PIE) выказали уверенность, что все не так плохо, как могло бы показаться. «Следующие месяцы принесут незначительные изменения. Инфляция может временно увеличиться в сентябре и октябре из-за статистических эффектов. Однако долгосрочная тенденция должна продолжить снижение. Прогнозы экспертов предполагают стабилизацию мировых цен на продукты питания и энергоносители, что благоприятствует умеренной волатильности”, - написали в своем комментарии эксперты PIE.

Что у других соседей Беларуси?

Потребительские цены во всей еврозоне в июле 2024 года в среднем выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в отдельных странах этот показатель куда выше, как видно по Польше, но в других - значительно ниже. Например, в Латвии годовая инфляция составила в июле 0,8%, в Литве - 1,1%.

В России же информации по изменению цен за июль пока нет, зато годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59%. Центробанк РФ после этого существенно повысил прогноз по инфляции на 2024 год - до 6,5-7% (было 4,3-4,8%).

А что в Беларуси?

Данные по ценам в Беларуси за июль появятся в общем доступе только в августе. А вот в июне 2024 года годовой прирост потребительских цен составил 5,8%, рассказали в Нацбанке.

По данным Белстата, среди продуктов больше всего выросли в цене куры, сладости (+1,1%), рыба (+0,8%). А цены на овощи благодаря сезону снизились на 7%.

Из непродовольственных товаров больше всего подросло автомобильное топливо (+1,7%), обувь (+1,1%) и печатные издания (+1%). Зато подешевели велосипеды - аж на 3%.

Также в Беларуси подросли цены на услуги детских садиков (+9,1%), оздоровление в санаториях (+7,1%) и туристические поездки (+6,4%).

“Абсолютно нормальный”

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) Алексей Богданов недавно заявил, что нынешний уровень инфляции считает «абсолютно нормальным» и объяснил, почему этот показатель «не должен быть нулевым».

«Мы же видим, что растут зарплаты, выплаты, пенсии. Поэтому, конечно, и цены на товары могут расти — это абсолютно нормально. Ненормально, когда они растут слишком быстро и неподконтрольно. Поэтому перед нами и стоит задача — обеспечить управляемую инфляцию в соответствии с заданными параметрами», — рассказал чиновник.

Глава МАРТ рассказал, когда в Беларуси отменят госрегулирование цен

Министр заверил, что к концу 2024 года инфляция в стране не превысит запланированных 6%. Для чего, по его словам, в МАРТ “еженедельно и ежемесячно” проводят «глубокий анализ по всем группам товаров и по всем областям, где, что и как растёт».

Напомним, в Беларуси действует госрегулирование цен, которое, по словам главы МАРТ вводили как «ответную меру на внешние шоки», которые воздействовали на белорусскую экономику.

[inf]Совет министров Беларуси принял в 2022 году постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство ввело государственную систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные. В нем власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября. Но ввели новые ограничения.[/inf]