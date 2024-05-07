Глава МАРТ рассказал, когда в Беларуси отменят госрегулирование цен

Опубликовано: 07.05.2024 07:33 , Обновлено: 07.05.2024

Когда белорусские госорганы перестанут напрямую вмешиваться в ценообразование и откажутся от действующего госрегулирования цен на некоторые категории товаров? На этот вопрос в понедельник, 6 мая, ответил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов.

Министр пояснил, что госрегулирование в Беларуси вводили как “ответную меру на внешние шоки”, которые воздействовали на белорусскую экономику.

По словам Богданова, назвать точные сроки, сколько продлится госрегулирование цен, сложно. Он пообещал, что белорусские власти не откажутся от этой практики до тех пор, “пока не исчезнут негативные внешние факторы”.

“До тех пор будет действовать ценовое регулирование”, - заявил министр изданию sb.by.

Глава МАРТ отметил, что в настоящее время на внутреннем рынке Беларуси ситуация с ценами скрадывается “в целом стабильная”. По его словам, на рынке представлен широкий ассортимент товаров и покупатели “никакого недостатка не испытывают”. Что касается роста цен на товары, то, по словам министра, инфляция “находится в рамках установленных параметров” и “не превышая пределы”, которые разработали и утвердили госорганы на текущий период.

Комментируя утверждённую на днях программу действий по стабилизации цен в Беларуси, Богданов пояснил, что этот нормативный документ позволит госорганам “дошлифовывать некоторые моменты”. Причём многие пункты программы, по его словам, уже “находятся в работе”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что правительство Беларуси 6 мая сообщило об утверждении программы совместных с Комитетом государственного контроля действий по стабилизации цен в стране. Этот нормативный документ белорусские власти принимают каждый год, начиная с 2022 года, прописывая в нём, в числе прочего, методологию ценообразования в белорусской экономике и контрольные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства о ценообразовании. Особое внимание власти пообещали уделить формированию справедливых цен.

Правительство Беларуси утвердило программу стабилизации цен. Как пообещали сделать их «справедливыми»?