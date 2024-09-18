С пользователей А1 начали списывать по 4 рубля за ранее бесплатную услугу. Как белорусам отключить ее?
Абоненты белорусского оператора мобильной связи А1 пожаловались на то, что провайдер начал списывать деньги за услугу, которая раньше была бесплатной. Речь идет о получении счета за услуги оператора по электронной почте в формате XLS (документ Excel).
Теперь за это берут по 4 рубля в месяц. “С меня успели списать уже 8 рублей за два месяца”, - рассказал один абонент. К слову, платной услуга стала еще 1 июня 2024 года, она называется “Преобразование счета”, рассказал портал Onliner.
При этом за счета в формате PDF денег не берут. Это подтвердили в А1. “Большинство клиентов предпочитают получать счет на электронный ящик в формате PDF (услуга предоставляется без взимания оплаты)”, - передал комментарий оператора Onliner.
Еще один абонент рассказал, что на это изменение обратил внимание тогда, когда денег, которыми пополняли счета трех человек для оплаты тарифа, перестало хватать. “Взглянули в выписку: оказалось, компания A1 начала удерживать 4 рубля за услугу “Преобразование счета в формат XLS”, - поделился он.
Эта услуга не подключается всем абонентам А1 автоматически. Ее оказывают тем, кто сам согласился ранее на получение счетов в форматах PDF и Excel. При этом, исходя из рассказов абонентов, переданных порталом Onliner, можно было поставить галочки и забыть о письмах по счету от оператора, ведь изначально это было бесплатно.
Как отключить услугу
Отключить ее можно в личном кабинете А1 через браузер (через мобильное приложение, по словам абонентов, нельзя) или же прийти в отделение оператора с паспортом.
Это подтвердили в компании. “Изменить формат счета или способ доставки можно в личном кабинете на сайте или посетив магазины А1 с документом, удостоверяющим личность”, - рассказали в А1.
К слову, вот какой прейскурант на рассылку счетов мы нашли на сайте этого оператора:
- Стоимость услуги «Рассылка счетов» – 5,10 рубля в месяц.
- Стоимость услуги “Преобразование счета в формат XLS/ XLS с разбивкой на рабочее/нерабочее время/TXT” - 4 рубля в месяц.
- Стоимость услуги “Преобразование счета в формат XLS и TXT или XLS с разбивкой на рабочее/нерабочее время и TXT” – 5 рублей в месяц.
- Стоимость услуги «Расшифровка начислений по номеру» для абонента юридического лица - 0,10 рубля в месяц.
Ранее Telegraf.news сообщал, что мобильные операторы life:) и А1 в середине августа предупредили об изменениях в некоторых тарифах и услугах. Они касаются как простых белорусов, так и юридических лиц. Так, в life:) сообщили, что решили изменить цены на некоторые тарифные планы и услуги с 27 августа.
Мобильные операторы объявили о повышении тарифов. На сколько и кому приготовиться?
Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 “Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи”, который среди прочего предусматривает введение базового социального тарифа для населения на эти услуги.
По информации пресс-службы Лукашенко, стоимость данного тарифа будет контролировать государство, она «станет доступной для всех категорий граждан».
Лукашенко обязал мобильные операторы ввести базовый социальный тариф для белорусов