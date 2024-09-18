С пользователей А1 начали списывать по 4 рубля за ранее бесплатную услугу. Как белорусам отключить ее?

Опубликовано: 18.09.2024 13:20 , Обновлено: 18.09.2024

Абоненты белорусского оператора мобильной связи А1 пожаловались на то, что провайдер начал списывать деньги за услугу, которая раньше была бесплатной. Речь идет о получении счета за услуги оператора по электронной почте в формате XLS (документ Excel).

Теперь за это берут по 4 рубля в месяц. “С меня успели списать уже 8 рублей за два месяца”, - рассказал один абонент. К слову, платной услуга стала еще 1 июня 2024 года, она называется “Преобразование счета”, рассказал портал Onliner.

При этом за счета в формате PDF денег не берут. Это подтвердили в А1. “Большинство клиентов предпочитают получать счет на электронный ящик в формате PDF (услуга предоставляется без взимания оплаты)”, - передал комментарий оператора Onliner.

Еще один абонент рассказал, что на это изменение обратил внимание тогда, когда денег, которыми пополняли счета трех человек для оплаты тарифа, перестало хватать. “Взглянули в выписку: оказалось, компания A1 начала удерживать 4 рубля за услугу “Преобразование счета в формат XLS”, - поделился он.

Скриншот: Onliner

Эта услуга не подключается всем абонентам А1 автоматически. Ее оказывают тем, кто сам согласился ранее на получение счетов в форматах PDF и Excel. При этом, исходя из рассказов абонентов, переданных порталом Onliner, можно было поставить галочки и забыть о письмах по счету от оператора, ведь изначально это было бесплатно.

Как отключить услугу

Отключить ее можно в личном кабинете А1 через браузер (через мобильное приложение, по словам абонентов, нельзя) или же прийти в отделение оператора с паспортом.

Скриншот: Onliner

Это подтвердили в компании. “Изменить формат счета или способ доставки можно в личном кабинете на сайте или посетив магазины А1 с документом, удостоверяющим личность”, - рассказали в А1.

К слову, вот какой прейскурант на рассылку счетов мы нашли на сайте этого оператора:

Стоимость услуги «Рассылка счетов» – 5,10 рубля в месяц. Стоимость услуги “Преобразование счета в формат XLS/ XLS с разбивкой на рабочее/нерабочее время/TXT” - 4 рубля в месяц. Стоимость услуги “Преобразование счета в формат XLS и TXT или XLS с разбивкой на рабочее/нерабочее время и TXT” – 5 рублей в месяц. Стоимость услуги «Расшифровка начислений по номеру» для абонента юридического лица - 0,10 рубля в месяц.

Ранее Telegraf.news сообщал, что мобильные операторы life:) и А1 в середине августа предупредили об изменениях в некоторых тарифах и услугах. Они касаются как простых белорусов, так и юридических лиц. Так, в life:) сообщили, что решили изменить цены на некоторые тарифные планы и услуги с 27 августа.

Мобильные операторы объявили о повышении тарифов. На сколько и кому приготовиться?

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 “Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи”, который среди прочего предусматривает введение базового социального тарифа для населения на эти услуги.

По информации пресс-службы Лукашенко, стоимость данного тарифа будет контролировать государство, она «станет доступной для всех категорий граждан».

Лукашенко обязал мобильные операторы ввести базовый социальный тариф для белорусов