МАРТ повысил цены на железнодорожные билеты в Беларуси. Куда и на сколько?

Опубликовано: 23.04.2024 18:32 , Обновлено: 23.04.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси изменило стоимость пассажирских билетов и перевозки багажа железнодорожным транспортом. Некоторые тарифы увеличили на 4%. Об изменениях рассказали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, МАРТ своим новым постановлением изменил стоимость пассажирских билетов на железнодорожный транспорт городских линий, региональных линий эконом-класса, региональных линий бизнес-класса. Кроме того, ведомство изменило:

стоимость полного проездного документа за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на региональных линиях бизнес-класса,

тарифы на перевозки багажа и грузобагажа на городских, региональных и межрегиональных линиях,

и не только.

[info_b]Подробнее можно узнать на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

К примеру, на 7 копеек увеличили тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по направлениям Минск - Городище, Минск - Фаниполь, Брест - Жабинка, Минск - Красное Знамя, Минск - Негорелое, Гродно - Скидель и не только. Если раньше в Городище можно было добраться за 1,73 рубля, то теперь цена на билет вырастет до 1,8 рубля, то есть подорожание на 4% .

И еще пример: билет из Гродно в Скидель Гродненского района стоил 2,23 рубля, после вступления в силу постановления цена увеличится до 2,30 рубля, то есть подорожание на 3% .

В пределах двух, трех и четырех тарифных поясов по двум направлениям цены повысятся на 14 копеек . Пока постановление МАРТ не опубликовано, и поэтому неизвестны все изменения тарифов железнодорожных перевозок. Последний раз их повышали в июне 2023 года, с ценами можно ознакомиться здесь.

Также известно, что документ понизит на 0,7% тарифы при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на местах с откидными сидениями, которые “обеспечивают более низкий уровень комфортности по сравнению с остальными местами в вагоне”.

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