БелЖД объявила скидку до 25% на билеты для детей летом. Куда можно поехать?

Опубликовано: 03.04.2024 11:23 , Обновлено: 05.07.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) и "Российские железные дороги" пообещали предоставить детям скидку на проезд до 25% в летний период. Об этом рассказали в пресс-центре БелЖД.

Скидки затронут билеты на поездки в Россию и обратно в период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В частности, как рассказали в БелЖД, акция будет действовать при проезде в купейных вагонах поездов:

№ 302/301 Минск/Гомель – Адлер,

№ 149/150 Самара–Минск (в том числе прицепной, беспересадочной группы вагонов Нижний Новгород – Минск),

№ 490/489 Минск/Гомель – Анапа (в том числе беспересадочной группы вагонов Минск – Минеральные Воды),

беспересадочной группы вагонов Псков – Минск.

Купить билеты по скидке можно с 3 апреля на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и железнодорожных кассах. Однако, как уточнили в пресс-центре, скидки не распространяются на поездки организованных групп детей.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на путевки в детские лагеря весной. «Для родителей оплата путевки не ударит по семейному бюджету», - отметила первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.

Во сколько обойдется белорусам путёвка в детский лагерь на весенних каникулах? Узнали цены в школах и у частников