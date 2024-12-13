Рост до 50%. Белорусские перевозчики подняли цены на «новогодние» билеты на автобусы в Европу

Опубликовано: 13.12.2024 15:38 , Обновлено: 13.12.2024

В преддверии Рождества и Нового года белорусские компании, занимающиеся автобусными пассажирскими перевозками, подняли цены на билеты по самым популярным у белорусов направлениям - Вильнюс, Краков, Варшава и Прага. На некоторые маршруты цены в период повышенного спроса взлетели сразу на 50%.

Как отметил портал Office Life, спрос на новогодние рейсы существенно упала в период пандемии коронавируса, но начиная с 2022 года перевозчики отмечают стабильный рост на них. Более того, как заявили в сервисе по бронированию билетов Atlas, спрос на поездки в близлежащие столицы стран-соседок, например, в Варшаву и Вильнюс, растёт быстрее, что и побуждает перевозчиков поднять цены. При чём чем дальше конечная точка маршрута, тем существеннее, как правило, повышение стоимости билета.

В качестве примера портал взял билеты до ближайших европейских столиц. Так, до Варшавы автобусами “Минсктранса” сейчас можно доехать за 150 рублей. А вот бронь на последнюю декаду декабря обойдётся уже на 30 рублей дороже, то есть билет подорожает на 20%. В компании “Визит-тур” билеты на этом направлении в преддверии Нового года вырастут почти вдвое - с 125–130 рублей до 225 рублей.

Чтобы полюбоваться на рождественскую Прагу , за билет в компании “Интеркарс” придётся отдать уже не менее 399 рублей, тогда как сейчас цена на билеты стартует от 235 рублей. Цена билетов в “Визит туре” под Новый год по этому маршруту вырастет с 246 рублей до 420 рублей.

Добраться до Вильнюса автобусами “Эколайнс” сейчас можно за 170 рублей, а уже через недельку-другую это будет дороже на 35% - 230 рублей. Цена в “Минсктрансе” по этому маршруту вырастет с 175 до 200 рублей.

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Почему дорожают билеты и как долго это продлится?

Такое подорожание, судя по всему, будет исключительно сезонным: при бронировании билетов по этим направления на середину января цены у многих перевозчиков указаны на нынешнем, допраздничном уровне.

В комментариях Office Life компании-перевозчики объяснили, что подорожание билетов связано не только с возрастающим в праздничные дни спросом, но и “сезонное” увеличение затрат самих компаний - на топливо, обслуживание транспорта, праздничные выплаты сотрудникам и даже ростом цен на проживание водителей в отелях в праздничные дни.

Следует отметить, что для тех, у кого нет личного авто, автобусные маршруты — это фактически единственный вариант попасть в соседние страны сегодня, поскольку прямых железнодорожных и авиарейсов с Беларусью у них сейчас нет.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что с 1 декабря пассажирам из Беларуси и России, следующим на транзитном поезде в российский Калининград, также запретили сходить с поезда на железнодорожном вокзале Вильнюса. Посадку на этот транзитный поезд там также больше не осуществляют.

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Кроме того, был введён запрет на движение автобусов, имеющих более 9 мест (пассажирских + место водителя).