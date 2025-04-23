Россия отложила переход на общий с Беларусью нефтяной рынок. Когда новый срок?

Опубликовано: 23.04.2025 18:12 , Обновлено: 25.04.2025

Беларусь и Россия снова перенесли сроки завершения формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов — теперь ориентиром белорусская сторона назвала 1 января 2027 года. По планам, планировалось сделать это к 2025 году. Обо всём этом стало известно из выступления зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светланы Гуриной перед белорусскими парламентариями, которые 23 апреля рассмотрели и ратифицировали соответствующий протокол к межправительственному соглашению.

Выступая в Палате представителей, Гурина пояснила, что стороны «пришли к пониманию», что процесс требует «тщательной проработки», так как в каждом государстве «сложилась своя система работы на рынке нефти и нефтепродуктов». Эта работа, по её словам, требует «взвешенного и тщательного подхода, осмысления». Именно необходимостью дальнейшей проработки и объясняется новый срок — 1 января 2027 года.

Для формализации этого переноса и других изменений ещё 6 декабря 2024 года в Минске подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и РФ от 12 января 2007 года (о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов). Именно законопроект о ратификации этого протокола 23 апреля и приняли белорусские депутаты.

Ключевые моменты ратифицированного протокола следующие. Срок действия основного соглашения (2007 года) продлевается до 31 декабря 2026 года. После 2026 года соглашение должен автоматически продлеваться на год, если ни одна из сторон не уведомит о выходе за три месяца.

Кроме того, отменяется конкретный срок действия нормы об ежегодных поставках в Беларусь 24 млн тонн нефти (ранее норма действовала до конца 2024 года). Теперь этот объем будет прописываться в индикативных балансах на весь период действия соглашения.

Гурина также отметила, что заложенный в протоколе механизм «гибкий» и позволит при необходимости «чуть сместить этот срок» (т. е. дату создания общего рынка) и после 2027 года, не требуя внесения новых изменений в соглашение. Это, по её словам, позволит «спокойно, последовательно двигаться, отстаивая интересы Республики Беларусь».

«Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда»

Несмотря на формулировки о «сложившихся системах» и «необходимости осмысления», история создания общего нефтяного рынка с Россией знает и более ранние сроки, и более резкие высказывания.

Ещё в августе 2023 года депутат Палаты представителей Василий Панасюк выражал мнение, что объединённый рынок нефти и нефтепродуктов «может заработать к концу 2023 года». Договор по общему рынку газа тогда же планировали подписать до 1 декабря 2023 года, а единый рынок электроэнергии должен был стартовать с 2024 года. Эти прогнозы не сбылись.

В начале 2024 года Александр Лукашенко перечислил среди «шероховатостей» в переговорах с Россией вопрос создания общих энергетических рынков с РФ.

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Посол Беларуси в России Александр Рогожник в декабре 2024 года, уже после подписания вышеупомянутого протокола, но до его ратификации, выражал надежду, что Беларуси и России удастся выйти на формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов «в скором времени».

А месяц назад, 14 марта 2025 года, Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, призывал ускорить процесс и выражал недовольство задержками. Он настаивал, что назрела необходимость объединения рынков газа, нефти и нефтепродуктов, называя это «рабочим базисом экономики».

«Надо дальше двигаться. Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда. Давайте договариваться», — сказал он тогда.

Он связывал это с необходимостью создания «равных условий хозяйствования» и указывал на конкретную проблему: белорусские НПЗ, модернизированные, но работающие на российском сырье в «неравных условиях», «не могут работать в убыток».

Он добавил, что эта тема обсуждалась с Путиным, и надо «рисовать формулу» в правительствах.

Лукашенко тогда также отметил, что сначала нужно решить именно эти экономические проблемы, а уже потом говорить о политической интеграции (единый парламент и т. д.).

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