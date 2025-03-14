"Step by step" - Лукашенко объяснил, почему Беларусь не войдёт в состав России "в ближайшее время". А что с единой валютой?

Опубликовано: 14.03.2025 14:14 , Обновлено: 14.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта выступил в Совете Федерации Федерального Собрания России. В числе прочего политик рассказал, почему, по его мнению, не стоит ждать вступления Беларуси в состав России (или наоборот) "в ближайшее время". Он также затронул тему единой валюты, идею которой планировали реализовать в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Во время своего выступления Лукашенко апеллировал к тем, кто выказывает претензии по поводу медленной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.

“Все подходят по старинке и в Беларуси, и в России. Вот союз Беларуси и России, Союзное государство, где оно, когда это будет? А что вы хотите, что “когда будет”? Когда Россия войдет в состав Беларуси или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Ребята, это вряд ли будет в ближайшее время”, — заявил Лукашенко.

По его мнению, если руководство двух стран “будет в этом плане ломиться в эту открытую дверь”, то в результате “мы погубим всё, что мы сделали”.

“Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывая, так, как мы делаем это сейчас”, — высказал своё видение процесса белорусский президент.

Он также коснулся темы единой валюты Беларуси и России, о которой долгое время говорили с обеих сторон. По словам Лукашенко, в его адрес не раз звучали обвинения в том, что именно он не хотел идти на такой шаг. Однако, как заявил белорусский президент, отказаться от этой идеи стороны решили обоюдно, по итогам консультаций с профильными специалистами, в том числе, из российского Центробанка.

Теперь этот вопрос, по словам Лукашенко, не обсуждается, поскольку было принято решение, что “нам это не нужно” и “это - не главное”. Он подчеркнул, что стороны решили отойти от того понимания устройства союзного государства, но основе которого был в своё время выстроен Советский Союз.

“С этими клише нельзя подходить к сегодняшней ситуации. Мы упустили тот момент, когда это можно было сделать”, - категорично заявил Лукашенко.

Отметим, что его российский коллега Владимир Путин в прошлом году высказывал схожее мнение. Тогда он заявлял, что пока Союзное государство “не созрело” для создания единой валюты.

“В целом, никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать, но нужно, чтобы мы к этому созрели экономически”,— заявил тогда Путин.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Россия тем не менее хочет создать единую валюту, но теперь уже не с Беларусью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2023 году заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, чтобы не зависеть от доллара или евро.

Лавров предложил ЮАР и не только создать единую валюту с Россией