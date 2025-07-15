Россия напечатала деньги БРИКС. Зачем?

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Опубликовано: 15.07.2025 14:59 , Обновлено: 15.07.2025

В России напечатали 10 тыс. купюр "валюты БРИКС" - своеобразного клуба крупнейших стран с развивающейся экономикой, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Об этом 15 июля сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Как пояснил в комментарии российскому РИА “Новости” Катырин, купюры сувенирные и номинальной стоимостью не обладают, хотя на них и указан номинал - 200, но указано, какой валюты. Ценность купюры представляют скорее для коллекционеров, а также с символической точки зрения.

При этом отпечатали купюры на Киржачской типографии — полиграфическом предприятии во Владимирской области России, которое занимается выпуском защищенной полиграфической продукции. Именно это предприятие выпускает большинство бланков документов государственного образца об образовании, обучении и квалификации для нужд образовательных организаций России (аттестаты, дипломы, свидетельства).

По словам Катырина, при разработке дизайна купюры создатели попытались “визуально и концептуально объединить принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС”.

На самой купюре с одной стороны изображены птицы, символизирующие стран - участницы объединения: тукан символизирует Бразилию, орёл — Россию, павлин — Индию, журавль — Китай и птица-секретарь — ЮАР. На другой стороне разместили воронку из флагов и государств — участников объединения и стран - партнёров (поэтому на ней присутствует и флаг Беларуси).

По углам сувенирных купюр расположены обозначение номинала и наименование банка БРИКС (Новый банк развития) на 5-ти языках стран-участниц.

Фото: numizmatikru

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года Беларусь и ещё 12 государств получили официальный статус страны-партнера БРИКС. Это Казахстан, Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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А в начале этого месяца президент США Дональд Трамп обрушился на страны БРИКС с критикой. Он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины не только для самих участниц своеобразного клуба крупнейших стран с развивающейся экономикой, но и для стран, поддержавших их политику.

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