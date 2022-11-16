Россия дала властям Беларуси в долг 105 млрд российских рублей

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Опубликовано: 16.11.2022 14:26 , Обновлено: 16.11.2022

Правительство Беларуси сообщило, что 16 ноября чиновники из Минска и Москвы подписали соглашение о кредите в российских рублях, вместо 1,5 млрд долларов, что просил ранее Совмин.

“Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проект. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России”, - похвалились в пресс-службе правительства Беларуси.

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На каких условиях выдан кредит, под какой процент и срок, в Совмине не уточнили. Зато рассказали, что российские рубли пойдут на “импортозамещающие кооперационные проекты”, которые будут реализовываться на территории Беларуси. В правительстве признались, что на данный момент уже придумали 12 проектов, на которые потратят российский кредит.

Кстати, ранее стало известно, что Заместитель министра финансов России Тимур Максимов сообщил 15 ноября, что власти Беларуси попросили в связи с “непростой финансовой ситуацией” в стране отсрочку по выплате кредита на сумму $1,4 млрд. Недавно о такой просьбе говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

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