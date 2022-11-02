Головченко рассказал, на что Совмин потратит 1,5 млрд российского кредита

Опубликовано: 02.11.2022 12:56 , Обновлено: 02.11.2022

Премьер-минстр Беларуси Роман Головченко рассказал, на что планирует направить кредит России на сумму 1,5 млрд долларов. Кстати, Москва планирует его выдать российскими рублями. Но со сроками пока неясно.

Глава Совмина Беларуси уточнил, что деньги пойдут как на гражданские, так и на военные проекты. При этом в правительство ещё не определились с точным списком трат. Роман Головченко сообщил, что 1,2 млрд долларов хотят потратить на “гражданские проекты”, а еще около 200 млн долларов - на военные. Куда пойдет оставшиеся 100 млн долларов из планируемых 1,5 млрд, чиновник [link href=“https://youtu.be/No5I7LZ_yf0” rel=“noopener” target=“_blank”] не уточнил [/link].

“Мы смотрим конкретно этот проект — будет он финансироваться или нет. То есть может получиться, что бизнес-план будет просто нерабочим, и мы его забракуем”, - рассказал Роман Головченко.

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По словам чиновника, в таком случае в правительстве будут думать куда же ещё потратить кредитные средства. Роман Головченко признался, что на данный момент только два проекта одобрены. Например, на БелАЗе хотят наладить кольцераскатное производство. Плюс одобрен ещё один проект. Возможно, это производство на белорусском «Амкодоре» лесопромышленной техники.

Ранее Телеграф сообщил, что вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук 22 октября заявил, что Россия выделит властям Беларуси кредит, но средства будут переведены в российских рублях, а не долларах.

Однако, по его словам, пока не решены бюрократические процедуры.

«По кредиту, который известен как $1,5 млрд, договоренности есть. В принципе, он мог бы быть уже подписан, но пока не завершены бюрократические процедуры. У нас ожидается их завершение на следующей неделе. В Беларуси они тоже должны быть завершены, но может быть, чуть подольше, чем у нас», — заявил российский чиновник.

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