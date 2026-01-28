Россия дала Беларуси отсрочку на выплату $250 млн по кредитам

Опубликовано: 28.01.2026 15:26 , Обновлено: 28.01.2026

Госдума России, а вслед за ней и Совет Федерации РФ ратифицировали соглашение между правительствами РФ и Беларуси об отсрочке выплат по кредитам, которые Москва ранее выдала Минску.

Сам документ был подписан в Минске 27 июня 2025 года и в Москве 30 июня 2025 года.

«Общий объем отсроченных платежей составляет порядка $250 млн. Поскольку соглашение предусматривает такую рассрочку, оно требует, соответственно, ратификации», — рассказал замминистра финансов РФ Владимир Колычев на пленарном заседании Госдумы.

Согласно документу, власти Беларуси получили право перенести платежи по основному долгу по российским кредитам на период с 2032 по 2037 год.

Напомним, что в марте прошлого года Россия также разрешила Беларуси перенести платежи на сумму порядка 800 млн долларов.

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Позднее, в июле, тогдашний министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов во время поездки в Россию на Международную экологическую конференцию в Горно-Алтайске рассказал, что на встрече с российскими коллегами обсудил рефинансирование старых долгов и привлечение новых российских кредитов на инвестиционные проекты.

«Конечно, это возможность встретиться, обсудить, сверить позиции, потому что мы и не только на этих площадках, мы всё время тесно работаем, взаимодействуем», — рассказал белорусский министр.

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Согласно бюджету на 2025 год, лимит внешнего именно государственного долга Беларуси был установлен на уровне 19,2 млрд USD в эквиваленте. Всего же на погашение внутреннего и внешнего госдолга (государственного долга) предполагалось направить 10,6 млрд белорусских рублей, на обслуживание — около 4,7 млрд рублей.

А по данным Нацбанка (Национального банка Беларуси) на 1 июля 2025 года, внешний долг страны составил 46% по отношению к ВВП (валовому внутреннему продукту). При этом в денежном выражении валовой внешний долг (а это все — и государственные, и частные заимствования) за первое полугодие увеличился на 2,7 млрд долларов — до 37,7 млрд долларов.