Российские СМИ массово сообщили о полном госзапрете роста цен в Беларуси. Что не так?

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Опубликовано: 07.10.2025 10:16 , Обновлено: 07.10.2025

Ряд российских изданий и новостных пабликов вечером 6 октября начали массово сообщать о полном запрете на рост цен в Беларуси, который якобы ввёл президент Александр Лукашенко. В СМИ даже распространили видео с совещания главы государства с экономическим блоком, в котором тот раскритиковал правительство за проводимую экономическую политику с точки зрения инфляции. Разобрались, что не так с этой новостью.

Новость о полном и категоричном запрете на рост “запредельных” цен с 6 октября в Беларуси накануне появилась во многих российских СМИ, в том числе, довольно популярных, таких как “Известия”,“АиФ” и “Комсомольская правда”. Все российские источники при этом ссылались на новость государственного агентства БЕЛТА.

Популярный новостной Telegram-канал “ЕЖ”, в свою очередь, опубликовал видео гостелеканала ОНТ с совещания, на котором глава государства раскритиковал правительство за проводимую экономическую политику и даже пригрозил чиновникам уголовной ответственностью за нарушение его запрета на повышение цен.

На самом деле, вчера глава государства не проводил никакого совещания с экономическим блоком правительства. В официальной повестке рабочего дня Лукашенко накануне значились лишь некоторые кадровые вопросы в судебной системе и вопросы внешней политики. В частности, он провёл провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом во Дворце Независимости в Минске, о чём сообщила его пресс-служба.

Впрочем, и новость БЕЛТА, и видео ОНТ оказались абсолютно реальными, с одним лишь важным нюансом. Все они датируются 2022 годом , то есть российские каналы выдали информацию трёхлетней давности за новую и актуальную.

[inf]Согласно самой свежей информации Национального статистического комитета об изменении потребительских цен, в августе 2025 года в Беларуси наблюдалась дефляция . Индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июлем 2025 года составил 99,7% . За год уровень инфляции в августе составил 7,2%. [/inf]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной правительство Беларуси внесло изменения в систему регулирования цен, подписав постановление Совета Министров № 713(6) от 2 апреля 2025 года. Этот документ охватил как перечень товаров, подлежащих регулированию, так и особенности работы производителей и импортёров.

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