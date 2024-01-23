Российские инвесторы обвинили Минфин Беларуси в дискриминации и уведомили о дефолте

Опубликовано: 23.01.2024 09:43 , Обновлено: 15.11.2024

Группа российских инвесторов, которые добиваются выплат по выпускам белорусских еврооблигаций, обвинила Министерство финансов Беларуси в дискриминации и направила официальное уведомление о дефолте. Держатели евробондов также пригрозили Минфину обратиться с иском в Лондонский международный третейский суд (LCIA).

По данным российского агентства РБК, восемь физических лиц и пять компаний 18 января направилиминистру финансов Беларуи Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций:

Belarus 2023,

Belarus 2026,

Belarus 2027,

Belarus 2030,

Belarus 2031.

По данным издания, на руках подписавшихся под уведомлением - белорусские евробонды на общую сумму 178 млн долларов, прямые выплаты по которым приостановлены с 2022 года.

Предложенный белорусским Минфином в конце 2023 года новый механизм выплат (он предусматривает выплаты по выпуску Belarus 2023 и только в адрес держателей, которые приобрели бумаги до 6 сентября 2022 года) российские инвесторы расценили как “дискриминационные”, поскольку “нарушает интересы держателей, купивших бумаги после 6 сентября 2022 года”.

В связи с этим авторы документа призвали Совет министров и Национальный банк Беларуси “выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме”. Только так, по мнению заявителей, можно “сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь” в будущем.

Что касается дефолта по еврооблигациям, объявленного российскими инвесторами, то он, по их мнению, “стал результатом невыполнения Советом министров и Национальным банком своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним”. Причём, как отметил официальный представитель инвесторов инвесторов Владимир Пестриков, “действительность дефолта не зависит от согласия или несогласия с ним со стороны Республики Беларусь” и её возражений.

В свою очередь адвокат юридической фирмы NSP Арам Григорян пояснил, что если после получения уведомления о дефолте Минфин немедленно не погасит долг, инвесторы будут иметь все основания обратиться в суд.

Ранее Телеграф сообщил об аресте средств белорусского Министерства финансов на счёте в “Беларусбанке”. По решению арбитражного суда Кемеровской области России арест наложили “в рамках обеспечительных мер” по иску частного инвестора Игоря Прокудина.

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Напомним, проблемы с выплатой процентов по евробондам возникли у Минфина Беларуси в 2022 году, когда Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank отказались продолжать обслуживание еврооблигаций госдолга Беларуси.

Новость Телеграф

Предложенная белорусским Минфином альтернативная схема выплат по евробондам устроила не всех российских инвесторов, в результате чего часть из них пошла с иском суд.

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