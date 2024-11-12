"Роллтон" и BigBon вернутся в белорусские магазины? В Сети появилась информация об отмене запрета Минздрава

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Опубликовано: 12.11.2024 19:20 , Обновлено: 25.04.2025

Фуд-блогер Кокобай опубликовал в своем Telegram-канале фото фрагмента постановления замминистра здравоохранения Беларуси - главного государственного санитарного врача. Если фото подлинное, то документ отменяет запрет на продажу в стране продукции "Роллтон" и BigBon.

Судя по надписи на изображении, постановление № 44 от 11 ноября отменяет также запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование продукции компании “Маревен Фуд Сэнтрал”. Именно она производит картофельное пюре и лапшу быстрого приготовления “Роллтон” и BigBon.

Фото: Telegram-канал "Мерзкий Кокобай"

[info_b]Отметим, что Минздрав это постановление не публиковал и никаких комментариев по этому поводу не давал.[/info_b]

Минздрав запретил продавать в Беларуси “Роллтон” и BigBon

Напомним, о том, что Минздрав ввел этот запрет, стало известно 25 октября. К слову, информацию об этом одним из первых тогда распространил также Кокобай. В перечне запрещенной продукции Минздрав указал несколько десятков наименований товаров, включая бульон, вермишель быстрого приготовления, смесь для крем-супа и заправку для борща.

Минздрав ввёл запрет на продажу «Роллтона» и «Биг Бона» в Беларуси. Что известно?

Позже в пресс-службе ведомства объяснили, почему с полок белорусских магазинов решили убрать эти товары. По информации Минздрава, в сухом фасованном картофельном пюре с куриным вкусом «Петра» производства «Маревен Фуд Сэнтрал» специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки — колиформы.

В Минздраве объяснили, почему запретили в Беларуси «Роллтон» и «БигБон»